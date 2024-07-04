Участие в Олимпийских играх в Париже примут шесть теннисистов из России

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Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал во время игры с командой Австрии в 1/8 финала показал жест турецких националистов. После матча футболист заверил, что в его действиях «не было никакого скрытого послания».

УЕФА инициировала расследование этой ситуации, что не понравилось турецким дипломатам. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили о недопустимости расследования в отношении футболиста.

«Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа, который не был направлен против кого-либо», - сказано в заявлении МИД.

Матч 1/8 финала Турция - Австрия прошел накануне в Лейпциге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу турок. Оба гола забил Мерих Демирал.

Турция впервые за последние 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В субботу, 6 июля ей предстоит сыграть с командой Нидерландов.

Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.