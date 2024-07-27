«Убийца футбола». Российские болельщики забили тревогу из-за Fan ID

Он объяснил, что для возвращения интереса болельщиков к большому футболу необходимо внести ряд изменений в систему Fan ID. Из-за нее фанаты объявили бойкот и уже второй год отказываются от посещений матчей.

«Руководители многих команд и спортсмены уже не раз открыто говорили, что система Fan ID провалилась», - напомнил депутат.

Он добавил, что внутри общества необходимо начать диалог, иначе большой футбол в России будет деградировать. Депутат призвал защитить права болельщиков и остановить «убийство» этого вида спорта.

«Игроки команд прямо с футбольных полей не раз уже поддерживали ставший популярным теперь общефанатский заряд: „Fan ID - убийца футбола“», - подчеркнул он.

Ранее автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков прокомментировал инициативу об отмене Fan ID. По его словам, некоторые фанаты считают законопроект пиар-акцией и не верят, что его примут.