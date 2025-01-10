10 января 2025, 09:24

У олимпийского чемпиона Гэри Холла-младшего сгорели все медали в Калифорнии

Global Look Press
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Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл-младший потерял все свои медали при пожаре в Калифорнии. Об этом сообщила австралийская газета The Sydney Morning Herald (SMH).

Дом 50-летнего американского спортсмена в районе Палисейд в пригороде Лос-Анджелеса сгорел в результате бушующих лесных пожаров в Калифорнии.

Олимпийский чемпион успел эвакуироваться и не пострадал. Он забрал из загоревшегося дома собаку, несколько картин и инсулин, но не смог спасти семейные реликвии и свои награды - пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

«Это тяжело. Это большая потеря, и все, что у меня есть», - рассказал спортсмен в интервью изданию.

Серия лесных пожаров охватила Южную Калифорнию с 7 января. Возгорания усугубились из-за очень низкой влажности, длительной засухи и ураганного ветра, скорость которого местами доходила до 130 километров в час. В результате пожаров погибли пять человек , разрушено более двух тысяч зданий и эвакуировали более 137 тысяч местных жителей.

Свои дорогостоящие дома в районе Пасифик-Палисейдс потеряли Энтони Хопкинс, Адам Броди, Анна Фэрис, Лейтон Мистер, Майлз Теллер, Джон Гудмен и другие знаменитости. Певица Пэрис Хилтон призналась, что ее сердце было разбито, когда она узнала из телевизионных новостей об уничтожении пожаром своего дома в Лос-Анджелесе.

США Спортсмены Пожары Лесные пожары Калифорния
09 января 2025, 11:43
Английский регбийный клуб запретил спортсмену наносить на форму флаг России
РИА «Новости»
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Английский регбийный клуб «Глостер» не разрешил россиянину Кириллу Готовцеву выступать с флагом России на форме. Об этом сообщил сайт команды.

Английский клуб запретил российскую символику после скандала в соцсетях. Некоторых пользователей возмутило, что российский спортсмен выступал в одной из игр чемпионата Англии с флагом России на форме. Ряд комментаторов заступились за регбиста и назвали решение о запрете дискриминационным.

Пресс-служба «Глостера» отметила, что поддерживает санкции Международной федерации регби (World Rugby), введенные в 2022 году, поэтому не будет наносить флаг России на форму.

«Кирилл полностью согласился с требованиями World Rugby. Мы понимаем подтекст и приносим извинения, если это кого-то обидело. Клуб знает о комментариях по этому поводу и хотел бы заявить о неприятии всех форм расизма», - добавили в клубе.

Ранее Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе. На соревнования не допустят спортсменов, которые активно поддерживают специальную военную операцию.

Великобритания Спортсмены Санкции Регби
07 января 2025, 19:25
Норвежский лыжник рассказал, на что пришлось пойти его девушке ради чемпионата
Unsplash
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Норвежская звезда лыжных гонок Йоханнес Хесфлот Клебо наложил на себя строгий запрет. После его четвертого триумфа на «Тур де Ски» его девушке Пернилле Десвик даже не разрешили подойти к спортсмену для рукопожатия, сообщил RTL.

«Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, вот это сейчас будет ключевым моментом. Она отметила Новый год в Мадриде, на большой вечеринке, есть риск заразиться», - объяснил спортсмен.

Клебо указал, что сейчас главным пунктом в его повестке дня стоит подготовка к чемпионату мира. С налаживанием отношений с девушкой придется подождать.

«Все физические контакты исключены. Не знаю, когда увижу ее в следующий раз», - добавил Клебо.

Врач норвежской команды также ввел жесткие ограничения на контакты и для других ее участников. Астрид Ойре Слинд, победительница в женской категории, получила предупреждение - она обнялась с друзьями на церемонии награждения.

Во время тура вся команда вынуждена придерживаться строгих правил гигиены, так как после волны инфекций ранее заболели многие спортсмены.

Осенью 2024 года Клебо признался , что скучает по российским спортсменам.

Спортсмены Врачи Правила Запреты Отношения
05 января 2025, 21:26
Футболист Суарес отговорил мужчину от суицида в Уругвае
Freepik
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Нападающий клуба Главной американской лиги (MLS) «Интер Майами» Луис Суарес предотвратил возможный суицид в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста. Об этом сообщило издание Telenoche.

В районе Лагомар 49-летний мужчина позвонил в отдел по борьбе с насилием в семье в пятницу, 3 января. Он сообщил о своем намерении, а затем выкинул мобильный телефон. Он требовал, чтобы ему разрешили увидеть его супругу.

На место прибыла бригада неотложной психосоциальной помощи, чтобы «оказать мужчине поддержку». Там оказался и футболист Суарес, который прибыл на родину в отпуск. Спортсмен узнал о произошедшем и решил подойти, чтобы поговорить с мужчиной и попытаться его отговорить от непоправимого. Просидевший 18 часов на вершине дерева мужчина согласился спуститься. Его направили на психиатрическую экспертизу.

Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, а в составе «Барселоны» он уже четыре раза выигрывал чемпионат Испании.

Ранее в Москве мужчина во время конфликта с беременной подругой выстрелил ей в живот , а потом попытался покончить с собой.

Спортсмены Смертность Футбол Барселона Испания
05 января 2025, 15:59
Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена
Global Look Press
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Аргентинский нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от действующего главы государства Джо Байдена в Белом доме. Об этом сообщило издание Marca.

Месси объяснил свое отсутствие обстоятельствами, оговоренными заранее. Он пообещал забрать награду позже.

Президентская медаль Свободы США - высшая гражданская награда. Аргентинец должен был получить ее за поддержку программ образования для детей и здравоохранения по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

Месси 37 лет, за карьеру футболист завоевал 47 титулов. Он самый титулованный игрок в истории футбола.

По итогам 2024 года Месси занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Он заработал 135 миллионов долларов, их которых 75 - внефутбольная деятельность, а еще 60 - зарплата в «Интер Майами».

Награды Футбол Лионель Месси

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