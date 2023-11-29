29 ноября 2023, 15:56

Тюкавин, Карпукас и Волков вошли в список претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ

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Защитник «Краснодара» Сергей Волков, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас стали претендентами на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги за 2023 год «Первая пятерка». Об этом сообщил сайт Детской футбольной лиги, которая является организатором премии.

В список вошли спортсмены не старше 21 года, которые сыграли не менее трети матчей своей команды в РПЛ. Премия лучшему молодому игроку станет 21-й по счету. Президент Детской футбольной лиги Мария Жаркова отметила, что с каждым годом появляется все больше молодых футболистов, которые играют в РПЛ на регулярной основе.

«Для кого-то из претендентов, возможно, это пока аванс. Но мы надеемся, что это даст им дополнительную мотивацию», - добавила она.

Днем 29 ноября «Спартак» прилетел на матч на матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» не в полном составе. Часть спортсменов не смогла вылететь из-за простуды, сообщил RT.

Ранее «Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Матч прошел 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Спортсмены Краснодар ФК Динамо Футбол ФК Локомотив
28 ноября 2023, 18:22
Неделя хоккея стартовала в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»
пресс-служба ПАО НК «Роснефть»
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В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ стартовала Неделя хоккея. С 28 ноября до 3 декабря включительно гости павильона смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем страны — Кубком Гагарина. Его трехкратным обладателем является столичный ЦСКА, самый титулованный ХК в мире.

Кроме того, всю неделю в павильоне будут проходить встречи с игроками, тренерами, звездными болельщиками клуба. В программу также войдут образовательные лекции об истории отечественного хоккея, тематическая викторина, фото- и автограф-сессии, мини-турниры по настольному хоккею и аэрохоккею и гонки на тренажерах-симуляторах, с помощью которых профессиональные спортсмены готовятся к соревнованиям.

В честь Недели хоккея павильон «Роснефти» оформили в красно-синих цветах. Помимо Кубка Гагарина гости смогут увидеть оригинальную форму легенд ЦСКА из музея.

Уже 12 лет владелец команды - компания «Роснефть». За это время ЦСКА вернул статус сильнейшего в чемпионате страны, а в составе сборной России армейцы завоевали золото Олимпийских игр в 2018 году.

«Хотелось бы поблагодарить „Роснефть“ и [главного исполнительного директора компании] Игоря Сечина за то, что есть уникальная возможность принять участие в таком большом событии. В нашем клубе построена целая хоккейная вертикаль для воспитания спортсменов, спортсменов с большой буквы уже с самых юных лет», - рассказал спортивный директор хоккейного ЦСКА Денис Денисов.

Хоккей ВДНХ Выставка-форум «Россия»
28 ноября 2023, 15:43
Олимпийский чемпион заявил о деградации фигуристов без мировых турниров
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Спортсмены деградируют без международных соревнований. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в беседе с РБК.

По его словам, атлетам тяжело расти и развиваться без участия в таких турнирах, так как мотивация всегда возникает с конкуренцией.

«Турниры у нас есть, хоть и внутри страны. Этого не хватает, но остается только ждать. Все хотят побеждать и зарабатывать призовые», - подчеркнул Траньков.

С 1 марта 2022 года российские фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы создали российскую серию Гран-при.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева 26 ноября одержала победу в командном турнире шестого этапа Гран-при России, который прошел в Москве. В произвольной программе спортсменка набрала 144,95 балла.

Спортсмены Фигурное катание Отстранение России от соревнований
28 ноября 2023, 08:34
Российские хоккеисты поставили новый рекорд НХЛ
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Хоккеисты из России принесли команде «Коламбус Блю Джекетс» четыре шайбы из пяти в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз». Они поставили новый рекорд лиги, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась счетом 5:2 в пользу хозяев. Шайбы в ворота «Бостон Брюинз» забили защитник Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко из России и нападающий Джастин Данфорт из Канады, «Коламбус Блю Джекетс» - нападающие Мэттью Пойтрас из Канады и Джон Бичер из США. Впервые в истории НХЛ четыре россиянина из одной команды забили шайбы во время одного и того же матча.

Несмотря на победу, «Коламбус Блю Джекетс» после 23 игр занял последнее, восьмое, место турнирной таблицы Столичного дивизиона. «Бостон Брюинз» по итогам 21 встречи стал лидером в Атлантическом дивизионе.

Российского форварда хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали звездой игрового дня в НХЛ. Он забил два гола из восьми в матче против «Каролины Харрикейнзс» 25 ноября.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия
26 ноября 2023, 19:25
Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве
Global Look Press
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Олимпийская чемпионка Камила Валиева одержала победу в командном турнире шестого этапа Гран-при России, прошедшего в Москве. В произвольной программе фигуристка набрала 144,95 балла и суммарно собрала 226,22, сообщило РИА «Новости».

Второе место заняла Вероника Яметова с 212,75 баллами, тройку призеров закрыла Софья Муравьева с 210,25 баллами. Шестой этап Гран-при завершится в воскресенье, 26 ноября.

Федерация фигурного катания на коньках России выразила поддержку в адрес Валиевой, занявшей четвертое место на этапе Гран-при страны в Казани. В ФФККР указали на стойкость и твердый характер спортсменки. Позже представители команды олимпийской чемпионки решили подать протест на результаты произвольной программы.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года после начала спецоперации на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

Спортсмены Фигурное катание Россия Камила Валиева

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