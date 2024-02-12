Тысячи спортсменов по всей стране приняли участие в гонке «Лыжня России»

Участники стартовали на двух дистанциях в зависимости от возрастной категории: пять и 10 километров. Каждый лыжник, который прошел маршрут, получил памятный подарок. Призеров наградили медалями и дипломами, победители соревнований завоевали кубки Министерства спорта России.

«Газпромнефть-СМ» регулярно проводит локальные спортивные мероприятия, а также поддерживает федеральные и областные акции. Среди них, к примеру, одно из самых престижных легкоатлетических соревнований страны - Сибирский международный марафон в Омске.

«Повышение благополучия сотрудников - важная часть корпоративной жизни нашей компании. Спорт - неотъемлемая составляющая этого направления. Мы создаем условия для занятий физической культурой, поддерживаем наши сборные на соревнованиях. Среди них забеги и велогонки, хоккейные и баскетбольные турниры, триатлон и единоборства. Такие мероприятия позволяют не только укрепить здоровье, но и сплотить команду, а также найти новых единомышленников», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.