«Тяжела голова, носящая корону». Американский боец Джонс посоветовал Махачеву бить рекорды, а не критиковать коллег

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«Тяжела голова, носящая корону. Критика естественна. Я хотел бы призвать молодых бойцов бить некоторые из моих рекордов вместо того, чтобы говорить. Вот это будет круто», - написал американец.

Джон Джонс пожелал Исламу Махачеву всего наилучшего в бое против Александра Волкановски.

Российский спортсмен, чемпион UFC в легком весе планировал выступить против Чарльза Оливейры в той же категории, но из-за травмы встретится с Александром Волкановски - борцом в полулегком весе. Незадолго до этого Джон Джонс, выступавший в полутяжелом и тяжелом весе, отказался выходить на ринг с Чейлом Сонненом в среднем и полутяжелом весе. Ислам Махачев раскритиковал рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории P4P и заявил, что в отличие от американского спортсмена не обращает на него внимания. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал его за это невеждой.