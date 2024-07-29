«Ты тут не нужен». Губерниева попросили не возвращаться в Россию
Подписчики призвали спортивного комментатора Дмитрия Губерниева не возвращаться в Россию. Скандал произошел после одного из постов журналиста в его Telegram-канале.
Накануне комментатор назвал Россию «совсем неспортивной страной», отметив, что «всякую фигню обсуждаем, а спорт - нет». Также он добавил, что жителям предстоит еще многое изменить и измениться самим.
Один из подписчиков призвал журналиста не возвращаться в Россию, заявив, что тот тут «не нужен».
«Идиот, я в Вологде», - ответил ему на это Губерниев.
В ответ подписчик рекомендовал уехать в Париж и забрать с собой комментатора биатлона Дмитрия Занина.
Однако часть подписчиков согласилась с Губерниевым.
«Вместо псевдопатриотизма и борьбы с инакомыслящими лучше занимайтесь спортом», - заметил сторонник комментатора.
В марте журналист поддержал Аллу Пугачеву после ее перепалки со Стасом Михайловым.