«Ты тут не нужен». Губерниева попросили не возвращаться в Россию

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Накануне комментатор назвал Россию «совсем неспортивной страной», отметив, что «всякую фигню обсуждаем, а спорт - нет». Также он добавил, что жителям предстоит еще многое изменить и измениться самим.

Один из подписчиков призвал журналиста не возвращаться в Россию, заявив, что тот тут «не нужен».

«Идиот, я в Вологде», - ответил ему на это Губерниев.

В ответ подписчик рекомендовал уехать в Париж и забрать с собой комментатора биатлона Дмитрия Занина.

Однако часть подписчиков согласилась с Губерниевым.

«Вместо псевдопатриотизма и борьбы с инакомыслящими лучше занимайтесь спортом», - заметил сторонник комментатора.

В марте журналист поддержал Аллу Пугачеву после ее перепалки со Стасом Михайловым.