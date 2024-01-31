Тутберидзе заявила, что у нее нет вопросов к лишенной медалей Валиевой

«К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одаренная спортсменка», - написала Тутберидзе в Instagram*.

Тренер усомнилась, что на слушаниях CAS хоть кто-то отстаивал интересы россиянки. Она подчеркнул, что хуже вынесенного вердикта «и быть не могло».

Валиева сдала допинг-пробу 25 декабря 2021 года, когда проходил чемпионат России по фигурному катанию. После окончания командного турнира на ОИ-2022, на котором золото досталось российским фигуристам, стало известно, что в пробе спортсменки присутствовал запрещенный препарат.

Накануне Международный союз конькобежцев сообщил, что Валиеву лишили золота чемпионата Европы 2022 года. Награду наивысшей пробы отдали Анне Щербаковой.

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