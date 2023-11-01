Тутберидзе поделилась, как фигуристка Трусова кидалась в нее коньками после Олимпиады

Трусова после произвольной программы стала второй, и в раздевалке она устроила истерику и заявила, что не пойдет на церемонию награждения. Тренер рассказала, что у спортсменки была идея фикс, что если она сама соберет свою произвольную программу, то на 100% победит. Но на самом деле спортсмены не всегда отдают себе отчет в ошибках.

«Она считала, что короткая [программа] не важна - если она так откатает, то она олимпийская чемпионка. Я не ожидала такой реакции? Ну это же прям Сашка. Она меня еще и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться. Ну вот такая Сашка», - поделилась тренер.

В Ясеневе завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. В спорткомплексе оборудовали 10 залов для хореографии, занятий акробатикой, а также два тренажерных и тренировочный с искусственным льдом. Тренер в интервью отметила, что полноценное открытие состоятся через неделю-две.