Турнир по плаванию на Олимпиаде на открытой воде в Сене могут отменить

«По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», - сказал он.

Индивидуальные соревнования 31 июля, по словам Калинина, прошли успешно. Однако теперь под угрозой оказалась командная эстафета. Он напомнил, что тренировки 3 и 4 августа отменили из-за плохого качества воды и усилившегося течения.

Арбитр назвал Сену очень сложным местом для проведения соревнований. Прошедший заплыв в индивидуальном зачете он сравнил с продвижением лососевых вверх по реке против течения. Технические делегаты решили изменить схему заплыва, но столкнулись с новой проблемой - капитан буксира, которому поручили поставить понтон для процедуры выбора стартовых мест, просто не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Калинин сказал, что капитана разыскали, но проведение заплывов осталось под вопросом.

Организаторы Олимпиады-2024 объяснили загрязнение Сены обрушившимися на Париж дождями. Эколог Илья Рыбальченко не согласился с ними. По его словам, проблема кроется в человеческом факторе.