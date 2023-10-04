Турция отозвала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

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«Совместная заявка была должным образом получена и будет передана на рассмотрение Исполнительного комитета УЕФА», - передали в союзе.

Спортивная ассоциация уточнила, что присуждение наград по-прежнему требует одобрения Исполнительного комитета. Заседание пройдет 10 октября в Ньоне.

«Презентации на этой встрече станут важной частью процесса, который будет учитывать содержание заявок до принятия решения», - уточнили в УЕФА.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций ранее не принял заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Она якобы не соответствовала требованиям.

УЕФА и ФИФА в марте прекратили выплаты РФС по программам развития футбола. В ускоренном рассмотрении дела об отстранении российских команд от международных соревнований РФ отказали.