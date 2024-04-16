16 апреля 2024, 17:22

Трусова назвала причину расставания с Кондратюком

Global Look Press
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Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова рассказала, что уже некоторое время не состоит в отношениях с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком. О расставании по инициативе партнера она рассказала в интервью для онлайн-кинотеатра Okko.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», - призналась фигуристка.

Трусова и Кондратюк начали встречаться сразу после окончания Олимпиады в Пекине и провели несколько совместных отпусков, а также часто появлялись вместе на публике.

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко. Четыре года назад она решила завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Фигурное катание Отношения Россия Александра Трусова
15 апреля 2024, 16:40
Подмосковная команда показала высокий результат на первенстве РФ по тяжелой атлетике
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Команда тяжелоатлетов, представляющая Подмосковье, завоевала 34 медали на первенстве России. Об этом «360» заявил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Владимир Сущак.

Он рассказал, что в соревнованиях участвовали спортсмены из 45 регионов.

«Состав большой, более 400 участников. Первенство прошло на высоком уровне, и наши спортсмены показали высокий результат», - подчеркнул Сущак.

Тренер добавил, что основными соперниками подмосковных тяжелоатлетов на первенстве стали команды из Москвы, Кемерово, Дагестана, Санкт-Петербурга и ХМАО.

«Были у нас результаты и лучше, и похуже. Но то, что планировали, то и завоевали. Те лидеры, на которых мы делали ставки, смогли завоевать медали», - отметил вице-президент Федерации тяжелой атлетики.

Ранее тяжелоатлеты из Богородского округа выступили на первенстве России. Спортсменка Софья Врагова выиграла три золотых медали: в рывке, толчке и двоеборье. Блестящий результат показал также тяжелоатлет Валерий Корсаков - он получил две золотых и одну серебряную медаль.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия Москва
15 апреля 2024, 03:38
«Чем больше тренируешься, тем слабее иммунитет». Карпенков рассказал о проблемах профессионального баскетбола
Unsplash
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Баскетболисты кажутся очень сильными и здоровыми людьми. Но, по словам центрового БК «Химки» Ильи Карпенкова, профессиональный спорт ослабляет иммунитет, поэтому спортсменам необходимо очень внимательно следить за своим здоровьем. С какими травмами чаще всего сталкиваются баскетболисты и какие качества развивает этот вид спорта, он рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик выпуске «Спорт с Марусей».

По словам ведущей, самые популярные вопросы, которые интересуют обычных людей - это чем полезны занятия баскетболом, как они влияют на здоровье человека и его рост.

«Рост - это все-таки генетическое, какая-то предрасположенность. Но у нас даже в команде есть ребята, которые ростом 180 сантиметров, есть, кто выше 210, и все они играют в баскетбол», - рассказал спортсмен.

По поводу пользы баскетбола, Карпенков напомнил, что это комплексный вид спорта, поэтому он развивает у спортсменов много разных качеств.

«Тут нужно и бегать, и какие-то силовые качества показывать, работа в команде, коммуникабельность, координация. <…> Ну и соответственно, когда ты занимаешься баскетболом, это все потихоньку развиваешь», - объяснил баскетболист.

А вот пользу для здоровья оказывают любительские тренировки, тогда как профессиональный спорт имеет противоположное влияние.

«В профессиональном виде спорта, чем больше ты тренируешься, тем слабее у тебя иммунитет. Поэтому необходимо следить за здоровьем», - признался Карпенков.

Еще одна проблема - травмы спортсменов. Так как баскетбол - контактный вид спорта, они случаются нередко. Самая распространенная из них - растяжение связок голеностопного сустава.

Спортсмены Химки Баскетбол
15 апреля 2024, 00:50
«Было бы желание». Спортсмен Карпенков рассказал, в каком возрасте можно начать играть в баскетбол
Телеканал «360»
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Начать играть в баскетбол можно не только в юном возрасте, но для овладения всем необходимыми навыками потребуется хорошая физическая подготовка. Об этом центровой БК «Химки» Илья Карпенков рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

«Мама взяла меня впервые тренироваться в шесть лет и я стал стабильно на протяжении всего этого времени заниматься», - поделился спортсмен.

Как отметил Карпенков, в «Единой Лиге ВТБ» есть ребята, которые начали заниматься баскетболом уже во взрослом возрасте - с 16-18 лет. В качестве примера спортсмен привел коллегу Никиту Зверева, который до прихода в баскетбол занимался легкой атлетикой, и ему это дало большой толчок для достижения успеха.

«Баскетбол - это комплексный вид спорта. Некоторым моментам можно научиться и в 16-18 лет было бы желание. Но, с другой стороны, есть вопрос постановки техники - гриблинг, бросок - это все будет страдать. Здесь важен вопрос физической подготовки», - отметил он.

Карпенков подчеркнул, что для баскетболистов обязательным являются тренировки в спортивном зале.

Спортсмены Баскетбол Интервью
14 апреля 2024, 15:51
Тренер Абаскаль покинул «Спартак»
РИА «Новости»
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Испанец Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с лета 2022 года, покидает футбольный клуб. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к следующему матчу полуфинала Пути РПЛ против «Зенита», который намечен на 17 апреля, «Спартак» будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

В минувшем сезоне столичный клуб стал бронзовым призером РПЛ. Сейчас «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы российского чемпионата.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что возглавить «Спартак» после ухода Абаскаля может Валерий Карпин.

Спартак Футбол

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