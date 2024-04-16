Трусова назвала причину расставания с Кондратюком
Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова рассказала, что уже некоторое время не состоит в отношениях с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком. О расставании по инициативе партнера она рассказала в интервью для онлайн-кинотеатра Okko.
«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», - призналась фигуристка.
Трусова и Кондратюк начали встречаться сразу после окончания Олимпиады в Пекине и провели несколько совместных отпусков, а также часто появлялись вместе на публике.
Ранее олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко. Четыре года назад она решила завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.