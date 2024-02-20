Три шайбы Капризова принесли «Миннесоте» победу со счетом 10:7 в матче НХЛ с «Ванкувером»

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 10:7. Матч проходил в Сент-Поле штата Миннесота. Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи, он набрал шесть очков и продлил результативную серию до пяти игр.

Российский хоккеист в 48 матчах текущего сезона набрал 57 очков, в том числе 23 очка за заброшенные шайбы.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Возвращение сборных в состав участников соревнований сочли небезопасным. Федерация хоккея России назвала это решение дискриминацией. В ФХР указали, что в международных соревнованиях продолжают участвовать команды стран, которые ведут вооруженные конфликты.