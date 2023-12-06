Третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменили из-за мороза

«Этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря», - указали представители СБР.

В организации пояснили, что решение об отмене соревнований жюри приняло утром 6 декабря.

Из-за сильного мороза в школах Тюмени отменили занятия младших классов в первую смену. Классы, которые учились во вторую смену, от учебы не освободили.

В региональном главке МЧС предупредили, что в период до 10 декабря в Тюменской области обещают сильные морозы. Среднесуточная температура отклонится от нормы на 10 и более градусов. На федеральных трассах из-за этого уже организовали девять передвижных пунктов обогрева.