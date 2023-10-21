Третий день Игр стран БРИКС принес российским спортсменам семь золотых медалей

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Пять выигранных медалей были золотыми, две - серебряными.

«В комплексной эстафете 4×100 метров золото завоевали Алексей Ткачев, Георгий Глазунов, Андрей Волков и Роман Акимов. Они показали результат три минуты 43,16 секунды», - отметили в издании.

Кроме того, Ткачев выиграл золото на дистанции 200 метров на спине, а Акимов завоевал серебро на 50 метров вольным стилем.

Среди женщин отличились Влада Эгги, Анастасия Маркова и Евгения Чикунова. Они стали лучшими в эстафете 4×50 метров вольным стилем. Помимо этого, Чикунова добилась золотой медали на дистанции 200 метров брассом, а Маркова финишировала второй на этом отрезке.

Международные соревнования завершатся сегодня, 21 октября. В состязаниях приняли участие около 450 спортсменов из стран, входящих в объединение: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Ранее Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) разрешило российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Но пловцам придется выступать в нейтральном статусе.