Тренера Федотова уволили из ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил тренерский состав сборной Казахстана. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, постоянно работающего с футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола республики.

Официальной информации о сроках контракта нет, но, по данным СМИ, на пост главного тренера казахстанской сборной Черчесов пришел на два года с продлением еще на год.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова стал венгерский футбольный клуб «Ференцварош», где он был наставником с декабря 2021 по июль 2023 года.

Под руководством Черчесова команда дважды стала чемпионом страны, выиграла национальный кубок, а также вышла в плей-офф еврокубков, где в одной восьмой финала уступила в двух матчах немецкому «Байеру».

Сборную России Черчесов тренировал с августа 2016-го по июль 2021 года. На эти годы пришлось участие команды в домашнем чемпионате мира 2018 года, где сборная дошла до одной четвертой финала, уступив сборной Хорватии.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ранее рассказывал, что Черчесов стал одним из пяти претендентов на пост главного тренера национальной сборной.