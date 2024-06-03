Тренера Федотова уволили из ЦСКА
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов оставил свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Вместе с Федотовым тренерский состав покинули ассистент главного тренера Олег Фоменко и тренеры Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.
«Сегодня руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым…», - отметили в ЦСКА.
Владимира Федотова назначили главным тренером клуба в июне 2022 года. Под его руководством в 2023 году ЦСКА выиграл Кубок России и стал серебряным призером на чемпионате России. В 2023 году 57-летнего Федотова признали лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее стало известно, что тренерский состав сборной Казахстана возглавил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.