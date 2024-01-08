08 января 2024, 14:08

Тренера «Аталанты» восхитила физическая форма Миранчука

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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский футболист Алексей Миранчук находится в потрясающей форме. Как написало издание TuttoAtalanta, Гасперини отметил способности спортсмена в матче с «Ромой».

«Он был самым полезным в атаке», - заявил Гасперини.

Тренер добавил, что в команде много хороших игроков, которые показывают высокие результаты. Благодаря этому «Атланте» удается показывать хорошие результаты.

Накануне, 7 января, «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Счет по итогам игры составил 1:1. «Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Рома» с 29 очками - восьмое. Гол в ворота римлян забили с передачи Алексея Миранчука. В последнее время иностранные журналисты стали чаще говорить о прогрессе российского спортсмена, называя его одним из самых техничных в «Аталанте».

В этот раз Миранчук сыграл полный матч. В «Атланте» россиянин занимает позицию полузащитника. В итальянскую команду Миранчук пришел 30 августа 2020 года за 14,5 миллиона евро.

Ранее гол россиянина Миранчук помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в Серии А. Для 28-летнего футболиста забитый мяч стал первым в текущем сезоне.

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский футболист Алексей Миранчук находится в потрясающей форме. Как написало издание TuttoAtalanta , Гасперини отметил способности спортсмена в матче с «Ромой».

Италия Спортсмены Футбол
08 января 2024, 00:42
Футболист Ещенко заявил, что государство пытается лишить его семью второй квартиры
РИА «Новости»
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал в интервью «Матч ТВ», что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Первую у спортсмена изъяли в декабре 2022 года.

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал в интервью «Матч ТВ» , что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Первую у спортсмена изъяли в декабре 2022 года.

Бывшего супруга нынешней жены Ещенко осудили по делу о финансовых махинациях, причем пострадал и сам спортсмен, у которого конфисковали квартиру. Недвижимость при этом была приобретена им на собственные деньги. И вот продолжаются судебные тяжбы, так как государство решило изъять и вторую.

«Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя», - рассказал Ещенко.

По словам спортсмена, он хотел бы забыть эту историю как «кошмарный сон» и приобрести другое жилье. Потраченные на покупку квартиры и на адвокатов деньги уже не вернуть, а ведь он мог их потратить на ребенка, отметил он.

Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее футболист петербургского клуба «Зенит» Иван Сергеев рассказал, какой суммы ему хватит на жизнь.

Суд Футбол Россия Недвижимость
07 января 2024, 23:56
Ирина Винер рассказала, кто станет ее преемником
РИА «Новости»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, кто может стать ее преемником. Интервью с ней опубликовало издание Sport24.

По словам Винер, ее сердце подсказывает, что преемником станет олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Хотя, по мнению тренера, спортсменка пока не готова к этой роли.

«С другой стороны, у меня очень много таких девочек: и Юлия Барсукова, и Саша Солдатова. У меня много моих детей-воспитанников, которые многое знают и понимают все так же, как я. И в любой момент готова им передать, поднять, определить и работать вместе», - сказала Винер.

В марте 2023 года дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер от работы на международных соревнованиях в любом качестве сроком на два года. В Международной федерации гимнастики уточнили, что это решение связано с конфликтом на Украине.

В июле президент России Владимир Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Спортсмены Россия
07 января 2024, 20:44
«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби КХЛ
РИА «Новости»
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Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Судьбу столичного дерби решил овертайм.

«Динамо» уверенно провело первые два периода матча и обеспечило себе преимущество за счет двух шайб канадца Эрика О′Делла, но «Спартаку» удалось перевернуть ход игры в последнем отрезке.

Сначала разрыв сократил Павел Порядин, а за три минуты до конца основного времени счет сравнял Николай Голдобин.

Возвращение красно-белых позволило им вырвать у соперников один балл, однако их усилий не хватило для итоговой победы. Вскоре после начала овертайма точку в игре поставила шайба Седрика Пакетта.

Своей победой «Динамо» сравняли счет в личных встречах со «Спартаком» в этом сезоне: прошлое столичное дерби завершилось победой красно-белых, а игра запомнилась 15 забитыми шайбами.

По итогам встречи «Динамо» вышло на третье место Западной конференции: команда на одно очко отстает от «Спартака», но имеет игру в запасе. «Спартак» же проходит через трехматчевую проигрышную серию, хотя ранее команда возглавляла таблицу КХЛ.

Хоккей
07 января 2024, 15:49
Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов
Global Look Press
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Владевший титулом чемпиона мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не будет участвовать в турнире претендентов. Об этом сообщил шахматный портал Chess.com.

Турнир пройдет весной 2024 года в Канаде. Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что Карлсен попал в число участников соревнований.

Однако 33-летний гроссмейстер опроверг информацию о своем участии. Карлсен пояснил, что больше не получает удовольствия от игры на турнирах.

Магнус Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам. Шахматная корона принадлежала ему в течение 10 лет, с 2013 по 2023 годы. Норвежец четыре раза защитил титул, но о пятой защиты отказался.

Титул перешел к 30-летнему китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню , который обыграл россиянина Яна Непомнящего. Летом 2023 года Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную России по шахматам из-за разногласий с федерацией.

Хоккей

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