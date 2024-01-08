Тренера «Аталанты» восхитила физическая форма Миранчука

«Он был самым полезным в атаке», - заявил Гасперини.

Тренер добавил, что в команде много хороших игроков, которые показывают высокие результаты. Благодаря этому «Атланте» удается показывать хорошие результаты.

Накануне, 7 января, «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Счет по итогам игры составил 1:1. «Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Рома» с 29 очками - восьмое. Гол в ворота римлян забили с передачи Алексея Миранчука. В последнее время иностранные журналисты стали чаще говорить о прогрессе российского спортсмена, называя его одним из самых техничных в «Аталанте».

В этот раз Миранчук сыграл полный матч. В «Атланте» россиянин занимает позицию полузащитника. В итальянскую команду Миранчук пришел 30 августа 2020 года за 14,5 миллиона евро.

Ранее гол россиянина Миранчук помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в Серии А. Для 28-летнего футболиста забитый мяч стал первым в текущем сезоне.

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский футболист Алексей Миранчук находится в потрясающей форме. Как написало издание TuttoAtalanta , Гасперини отметил способности спортсмена в матче с «Ромой».