19 марта 2024, 06:34

Тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» умер в возрасте 42 лет

РИА «Новости»
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Скончался обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Тренеру исполнилось 42 года, сообщила команда на своем сайте.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер „Салавата Юлаева“ Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», - заявила пресс-служба.

В составе уфимского клуба Константин Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. Он родился 17 апреля 1981 года в Минске. В разные годы играл за «Северсталь», «Ак Барс», «Питтсбург Пингвинз», «Уилкс Берри Скрентон Пингвинз», тренировал «Брест», «Динамо-Молодечно» и «Спартак». Являлся финалистом Кубка Колдера и серебряным призером Кубка Шпенглера. Он занимал пост ассистента главного тренера «Салавата Юлаева».

Спортсмены Башкирия Хоккей
17 марта 2024, 20:45
Противоречия увидели в заявлениях спортивных чиновников об Олимпиаде
РИА «Новости»
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Согласившиеся с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены смогут принять участие на Играх в Париже. Но сейчас со стороны чиновников поступают очень противоречивые заявления и есть опасения, что они станут агрессивными. Как сообщил сайт Inside the Games, с таким заявлением выступил президент МОК Томас Бах.

Согласившиеся с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены смогут принять участие на Играх в Париже. Но сейчас со стороны чиновников поступают очень противоречивые заявления и есть опасения, что они станут агрессивными. Как сообщил сайт Inside the Games , с таким заявлением выступил президент МОК Томас Бах.

Так он прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина, который призвал не бойкотировать международные соревнования из-за ограничения допуска спортсменов.

«Из России поступает очень много противоречивых сообщений. Но мы опасаемся, что российское правительство начнет делать более агрессивные заявления», - заявил Бах.

Президент МОК добавил, что условия участия россиян в Олимпийских играх известны уже давно и менять их никто не станет. Тех, кто согласен их выполнять, поприветствуют на соревнованиях, остальным рады не будут.

По требованиям МОК, россияне примут участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. К соревнованиям не допустят атлетов, связанных с военными или силовыми структурами, а также заявивших о поддержке специальной военной операции.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал условия участия спортсменов дискриминационными и неприемлемыми. Но он также исключил бойкот международных соревнований , так как это не в интересах спортсменов.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
17 марта 2024, 07:57
Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя США Томми Пола в полуфинальном матче турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

В другом полуфинальном матче испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. В финале соревнований Медведев встретится с Алькарасом.

В прошлом году в Индиан-Уэллсе Медведев уступил испанцу в финале со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты играли пять раз, три матча из которых выиграл Алькарас, а 28-летний россиянин - два.

Ранее Медведев выиграл у датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 6:4. А в январе он проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open.

США Даниил Медведев
17 марта 2024, 07:56
Пять очков российского хоккеиста помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победили «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7:4.

В составе «Пингвинз» пять очков на свой счет записал россиянин Артемий Панарин. Нападающий дважды послал шайбу в чужие ворота и сделал три результативных передачи.

Панарин набрал уже 93 очка в нынешнем сезоне заокеанской лиги и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона по этому показателю.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин также принял участие в матче, но результативными действиями не отметился.

«Рейнджерс» набрали 92 очка в 67 матчах и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Питтсбург» занимает 13-е место с 67 очками.

В январе Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» добрался до 400 набранных очков.

НХЛ Хоккей Артемий Панарин
15 марта 2024, 18:33
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов
Global Look Press
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Жеребьевку ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 провели 15 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Швейцарии. Первые матчи состоятся 11 апреля.

По ее итогам мадридский «Реал» будет играть с «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» предстоит выйти на поле с мюнхенской «Баварией». Мадридский «Атлетико» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» - с парижским ПСЖ.

Первые матчи в парах назначили на 11 апреля. Ответные поединки проведут через неделю. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда победила миланский «Интер».

Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее ответил на слухи о возможном уходе из ФК. По его словам, он пока не намерен покидать пост.

Футбол

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