03 декабря 2023, 15:25

Тренер «Ростова» не увидел смысла в проведении матча с ЦСКА из-за снега

РИА «Новости»
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Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» проводить бессмысленно, потому что соревнования превратятся в игру «бей-беги». В условиях сильного снегопада футболисты не смогут себя проявить. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Он пожаловался на плохую погоду и не увидел смысла проводить матч в таких условиях.

«Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», - указал тренер.

Встреча ЦСКА и «Ростова» стартовала на ВЭБ Арене» в Москве. Матч начался в 14:00 по московскому времени.

Ранее Карпин сообщил, что его расстроила ситуация с футболистами «Зенита». По его словам, команда может дать сборной России только двух игроков: 26-летнего полузащитника Андрея Мостового и 28-летнего нападающего Ивана Сергеева.

ЦСКА Футбол Москва 2023
03 декабря 2023, 16:14
Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Кубке России
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 20 километров классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Мероприятие прошло в Тюмени, сообщило издание Sport24.

Спортсмен прошел дистанцию за 57 минут 15,9 секунды. На втором месте оказался Илья Семиков с отставанием в 2,2 секунды. Третьим стал Алексей Червоткин.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом Пермского края с 9 по 12 декабря.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии до следующего уведомления.

Ранее стало известно, что белорусских атлетов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Мероприятие пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

Спортсмены Россия
03 декабря 2023, 16:09
Ковальчук сыграет за «Спартак» в матче КХЛ
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости»председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.

Встреча пройдет на малой спортивной арене «Лужники» в Москве. Ковальчук оставался без клуба с весны 2021 года, последним был омский «Авангард». Однако недавно появились новости, что он подпишет контракт с красно-белыми.

Илья Ковальчук - российский хоккеист, левый нападающий. Он воспитанник «Спартака», в составе которого и дебютировал на профессиональном уровне. Спортсмен стал двукратным чемпионом мира по хоккею, в составе сборной России по хоккею победил на Олимпиаде 2018 года. Спортсмен был даже менеджером сборной, когда на Олимпийских играх в Пекине она завоевала серебряные медали.

Ранее Ковальчук выразил слова восхищения и поддержки «Спартаку». Он заявил, что команда выступает ярко, показывая красивый хоккей, в этом и заслуга тренеров клуба.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости» председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.

Спортсмены Хоккей
03 декабря 2023, 15:12
«Фенербахче» захотел выкупить у «Спартака» Промеса
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Турецкий «Фенербахче» заинтересовался в переходе нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщило издание Haber.

По данным издания, стамбульский клуб готовит официальное предложение «Спартаку» по трансферу нападающего. Документ отправят московской команде в ближайшие дни.

Контракт Промеса со «Спартаком» закончится по окончании нынешнего сезона. Нидерландец выполнил условия для автоматического продления договора еще на один сезон. О пролонгации контракта объявят в январе 2024 года.

Нидерландский футболист играл в «Спартаке» с 2014 по 2018 год. Он вернулся в состав команды в феврале 2021 года.

В сентябре сообщалось, что Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве. Он решил защитить своих друзей от правоохранителей. Полицейские снисходительно отнеслись к происходящему и отпустили всех после объяснительной.

Турция Спортсмены Спартак Футбол
03 декабря 2023, 14:06
Точилина уволили с должности главного тренера «Сочи»
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Александра Точилина уволили с должности главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Решение об отстранении 49-летнего специалиста приняло руководство клуба. Дениса Клюева назначили исполняющим обязанности главного тренера.

Точилин возглавлял «Сочи» с 17 сентября, когда сменил на посту главного тренера Дмитрия Хохлова. Также специалист тренировал команду в 2018-2019 и 2022 годах.

Накануне «Сочи» потерпел домашнее поражение в матче с самарскими «Крыльями Советов», которое стало 13-м в 17 играх Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Футбольный клуб оказался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 10 очками.

«Крылья Советов» после победы над «Сочи» поднялись на третью строчку. Фанаты поздравили игроков, отметив «шикарный гол» Романа Ежова.

Сейчас в турнирной таблице на вершине находится петербургский «Зенит», второе место занимает «Краснодар» с отставанием в одно очко, а «Крылья Советов» пока третьи.

Спортсмены Футбол

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