09 марта 2024, 14:24

Тренер «Краснодара» ответил на критику комментатора в свой адрес

РИА «Новости»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на критику комментатора Константина Генича в свой адрес. Слова специалиста привело издание «Чемпионат».

«Краснодар» 8 марта проиграл «Ростову» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1. Генич написал в своем Telegram-канале , что «быки» не будут бороться за чемпионство, пока не начнут играть от себя, а не подстраиваться под соперника.

«На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» - заявил Ивич.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» располагается на первом месте с 39 очками. Подопечных Ивича может обогнать «Зенит», если обыграет екатеринбургский «Урал». У петербуржцев сейчас 37 баллов.

Руководство Российской премьер-лиги ранее решило перенести матчи 21-го тура, который изначально запланировали на середину марта. На какую именно дату назначат соревнования, пока неизвестно.

Краснодар Российская Премьер-Лига Футбол
09 марта 2024, 09:32
Боксер Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в поединке в Эр-Рияде
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Бой между британским боксером Энтони Джошуа и камерунцем Франсисом Нганну завершился нокаутом во втором раунде. Поединок проходил в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Британский боец отправил противника в нокдаун в первом раунде, но Нганну пришел в себя и продолжил поединок. В следующем раунде Джошуа нокаутивал соперника.

Для камерунца бой в Эр-Рияде стал вторым в профессиональном боксе после его ухода из UFC в начале 2023 года.

Джошуа прокомментировал поединок с камерунцем и высоко оценил способности своего противника.

«Он отличный боец, у него вдохновляющая история, но в боксе есть один победитель», - процитировал британца «Чемпионат».

Ранее знаменитый американский спортсмен, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал бой с актером и видеоблогером Джейком Полом. Они встретятся на ринге «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в городе Арлингтоне в США 20 июля. Тайсон подчеркнул, что уже подписал контракт на участие в поединке.

Спортсмены Саудовская Аравия UFC Бокс
08 марта 2024, 21:50
«Аль-Хиляль» победил «Аль-Рияд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Pixabay
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Матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу завершился победой команды «Аль-Хиляль» над «Аль-Риядом» со счетом 3:1. Встреча состоялась в Эр-Рияде.

Среди победителей отличились Рубен Невеш (67-я минута, с пенальти) и Микаэль (75). Форвард гостей Александр Митрович не смог реализовать пенальти в первом тайме, однако оформил третий гол с пенальти во втором тайме.

Защитник хозяев Али Аль-Болеахи забил автогол в собственные ворота на 52-й минуте.

«Аль-Хиляль» с 65 очками и без единого проигрыша в чемпионате занял первое место в таблице. ФК «Аль-Рияд» с 23 очками расположился на 15 месте.

В Москве на стадионе «Динамо» 21 марта состоится товарищеский матч между сборными России с Сербии. Певица Пелагея исполнит гимн России перед началом игры.

Саудовская Аравия Футбол
08 марта 2024, 21:29
«Соответствовали регламенту». Организаторы травматичной лыжной гонки в Сочи рассказали о погодных условиях
РИА «Новости»
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Погодные условия на лыжной трассе в Сочи, где случился завал, соответствовали регламенту проведения состязаний. Об этом агентству ТАСС заявил технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов.

В результате инцидента пострадали несколько лыжниц, их отправили в больницу. Спортсменки принимали участие в гонке с общего старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде учащихся на горном курорте «Лаура».

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам», - подчекнул Беломестнов.

По его словам, в течение двух утренних часов выпало большое количество снега, который полностью засыпал лыжню, и спортивный объект оказался в зоне густой переменной облачности.

Так же он рассказал о характере травм лыжниц - некоторые участницы соревнований получили ушибы, а две - перелом предплечья и травму головы.

Ранее стало известно, что число пострадавших лыжниц при массовом падении во время гонок в Сочи выросло до 18 человек. Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что никаких погодных аномалий не ожидалось.

Больницы Сочи Россия Краснодарский край
08 марта 2024, 20:49
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина
РИА «Новости»
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Ярославский «Локомотив» на льду «Арены 2000» обыграл ЦСКА в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Хозяева обыграли действующего победителя турнира со счетом 6:3 и вышли в четвертьфинал Кубка.

В составе хозяев отличились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. В составе москвичей шайбы забросили Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

Ярославский «Локомотив» вышел в ¼ финала. Соперник ярославцев пока не определился.

Хоккеист и олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «360» рассказал, как за последние годы изменился российский хоккей. Спортсмен считает, что он стал более стремительным, со льда ушли «габаритные ребята».

ЦСКА Спортсмены Хоккей Россия

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