16 января 2024, 20:04

Тренер Капелло вспомнил Россию после увольнения Моуринью из «Ромы»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Руководство итальянской «Ромы» неуважительно обошлось с португальцем Жозе Моуринью, уволив его с поста главного тренера. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, его слова привело издание Sky Sport Italia.

«Нечто подобное произошло со мной, когда я был в России. Я собирался в аэропорт после поражения в матче со сборной Австрии. Они позвонили мне и сказали, что все кончено», - напомнил он.

По мнению Капелло, в таких ситуациях владельцы должны вести себя по-другому по отношению к тренерам.

Во вторник итальянский клуб «Рома» отправил в отставку Жозе Моуринью. Португалец работал с «волками» с 2021 года, его контракт истекал в июне текущего года. до конца текущего сезона. Место Моуринью занял бывший игрок «Ромы» Даниеле Де Росси.

Жозе Моуринью работал с «Реалом», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интере», «Бенфике» и «Порту». В 2021 году он стал третьим в рейтинге лучших футбольных тренеров мира.

Австрия Италия Отставки Футбол Россия
16 января 2024, 07:46
Российский хоккеист объяснил обращение к программе помощи игрокам НХЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи хоккеистам Национальной хоккейной лиги, чтобы раз и навсегда решить свои проблемы. Его слова привела пресс-служба «Эвеланш».

«Я решил обратиться за помощью в рамках этой программы. Моя задача - предотвратить все негативные последствия и решить свои проблемы раз и навсегда», - сказал он.

Ничушкин пообещал, что сделает все возможное для скорейшего возвращения на лед.

«Большое спасибо организации, моей семье и партнерам по команде. Благодарю всех с поддержку», - добавил россиянин.

В текущем сезоне НХЛ хоккеист принял участие в 40 матчах, записал на свой счет 42 очка (22 20). Всего в лиге Ничушкин провел 498 игр, забросив 110 шайб и отдал 153 результативные передачи.

В апреле 2023 года российский нападающий попал в скандал с пьяной девушкой в отеле.

НХЛ Хоккей
16 января 2024, 07:21
Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в НХЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» одержали победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Российский защитник калифорнийского клуба Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

«Кингз» прервали восьмиматчевую серию поражений в матчах заокеанской лиги и занимают третью строчку в Тихоокеанском дивизионе. «Харрикейнз» с 53 очками идут на втором месте в Столичном дивизионе.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Гавриков провел 35 матчей, забросил три шайбы и сделал девять результативных передач.

Ранее стало известно, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие в программе помощи хоккеистам НХЛ , которая способствует лечению от наркотической или алкогольной зависимости.

НХЛ Хоккей
16 января 2024, 07:01
Лионель Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года, сообщил «Чемпионат».

Легендарного футболиста наградили заочно - он не приехал на церемонию, но стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА. За этот приз боролись также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Последний набрал столько же очков, сколько Лионель Месси, но занял второе место по итогам голосования капитанов национальных команд.

Лионель Месси получил награду в третий раз, его признавали лучшим игроком года в 2019 и 2022 годах. Футболист обогнал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого победа в 2016 и 2017 годах.

Килиан Мбаппе в ноябре стал новым рекордсменом среди футболистов по числу забитых голов в возрасте до 25 лет. Он 300 раз попал в ворота соперников.

Спортсмены Аргентина Футбол Лионель Месси
15 января 2024, 23:51
Российский хоккеист обратился к программе помощи игрокам НХЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги. Об этом журналист Адриан Дейтер сообщил в социальной сети Х.

«Ничушкин снова участвует в программе помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределенный срок», - написал он.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам, которые нуждаются в лечении от алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ею, чтобы избавиться от психологических проблем.

В нынешнем сезоне Ничушкин успел провести 40 матчей, в которых отметился 42 (22 20) результативными действиями. Всего на счету хоккеиста в НХЛ 498 матчей и 263 очка.

Ранее Валерий Ничушкин получил звание лучшего игрока дня в НХЛ , отметившись двумя шайбами в игре с «Вегас Голден Найтс». Таким образом, россиянин вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды.

В апреле 2023 года нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» оказался в центре скандала. В его номере в Сиэтле нашли пьяную девушку, которая впоследствии напала на врача.

НХЛ Хоккей

Новости по теме