17 ноября 2024, 18:36

Тренер Каминский назвал цирком поступок Халили и Серохвостова на финише гонки

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Карим Халили и Даниил Серохвостов устроили «цирк», решив исход гонки Международной лиги клубного биатлона с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». Об этом ТАСС заявил старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

Серохвостов и Халили финишировали вместе, после чего решили выбрать победителя через игру на руках. Победу одержал Халили. Он занял первое место, а призовые полтора миллиона рублей биатлонисты разделили пополам.

Каминский назвал произошедшее неуважением к серьезным соревнованиям. Тренер не обсуждал произошедшее с Серохвостовым, членом его группы, однако поговорил с ветеранами биатлона.

«Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной», - сказал Каминский.

Ранее биатлонистка Анастасия Халили выиграла бронзовую медаль на Кубке международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Золото завоевала россиянка Виктория Сливко.

Россия Биатлон
17 ноября 2024, 11:13
Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC
Global Look Press
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Чемпион в тяжелом весе Джон Джонс одержал победу над Стипе Миочичем на турнире по смешанным единоборствам UFC 309. Об этом сообщил «Чемпионат».

Бой состоялся в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке и продлился три раунда. В последнем Миочич оказался в канвасе после удара соперника ногой с разворота. Джонс принялся его добивать, и судья остановил бой после нокаута.

Победитель пожал руку и передал свой пояс избранному президенту США Дональду Трампу, а также отпраздновал победу фирменным танцем республиканца. Джонс впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

После поединка Джонс рассказал, что Миочич проявил стойкость и шел вперед, несмотря на жесткие удары.

«Когда доводишь такие удары, а человек просто дальше прет, это обескураживает. Но кик в корпус… ты его почувствуешь, каким бы стойким ты ни был», - рассказал спортсмен.

Ранее легендарный боксер Майк Тайсон проиграл бой в Арлингтоне. Блогер Джейк Пол одержал над ним победу со счетом 79-73.

США Спортсмены UFC Смешанные боевые искусства MMA
16 ноября 2024, 15:45
Овечкин повторил достижение Горди Хоу 56-летней давности
РИА «Новости»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Игоря Ларионова по числу заброшенных шайб в НХЛ в 39-летнем возрасте. В текущем сезоне нападающий провел 16 игр и набрал 20 очков (10+10 по системе «гол плюс пас). Среди россиян в той же возрастной категории забивал лишь Сергей Федоров, забросивший 11 шайб в 52 матчах сезона-2008/2009.

Игорь Ларионов записал на свой счет девять шайб в сезоне -1999/2000. Учитывая, что Овечкин провел лишь 16 игр, он может превзойти достижение Федорова и стать самым результативным в истории НХЛ среди россиян старше 39 лет.

В субботу в матче против «Колорадо Эвеланш» Александр Овечкин повторил достижение легендарного Горди Хоу, державшееся 56 лет. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» лишь вторым в истории среди игроков 39 смог набрать более 20 очков в 16 играх со старта чемпионата НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу за столько же игр записал в свой актив 24 очка.

Россиянин продолжает забрасывать шайбы - он значительно сократил отставание от лучшего в истории НХЛ бомбардира, Уэйна Гретцки. До его рекорда Овечкину осталось записать на свой счет 31 гол.

США НХЛ Спортсмены Хоккей Рекорды Россия Александр Овечкин
16 ноября 2024, 10:31
Тайсон пообещал не уходить из бокса после проигрыша Полу
Global Look Press
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Американский боксер Майк Тайсон признался, что не планирует уходить из бокса, несмотря на проигрыш блогеру Джейку Полу. В эфире Netflix он заверил, что это был не последний его бой.

Легендарный боксер не исключил, что его следующим противником станет брат блогера - Логан Пол.

«Все будет зависеть от ситуации. Возможно, [вызову на бой] его брата», - отметил Тайсон.

Железный Майк назвал Джейка Пола сильным противником, который заслуживает уважения, и заявил, что счастлив от того, как выступил на ринге.

«Трудный бой, он хороший боец», - добавил боксер.

Проходивший на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне бой 27-летнего Пола и 58-летнего Тайсона закончился со счетом 79-73 и продлился восемь раундов. За свою спортивную карьеру легендарный Железный Майк проиграл семь раз при 50 одержанных победах.

Блогер и профессиональный боксер Пол выиграл 11 боев и потерпел одно поражение. Ради эффектного появления он подъехал на схватку с Тайсоном на зеленой бутафорской машине.

США Бокс Блогеры Майк Тайсон
16 ноября 2024, 10:01
Команда Косова в матче с Румынией ушла с поля из-за провокаций фанатов
Global Look Press
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Футбольная сборная Косова досрочно ушла с поля в конце матча Лиги наций УЕФА с командой Румынии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Игра проходила в Бухаресте. При счете 0:0 в компенсированное ко второму тайму время косовские спортсмены отказались продолжать матч из-за провокационно ведущих себя румынских болельщиков. Фанаты кричали, показывали сербские флаги и кидали на поле мелкие предметы.

Аналогичная ситуация происходила в прошлом году, когда прервался матч Румыния - Косово в рамках отборочного турнира Евро‑2024. В итоге в УЕФА наказали румынскую сборную игрой без зрителей.

Ранее Румыния впервые с 2003 года разгромила украинскую команду на Евро-2024. Румынские футболисты одержали победу со счетом 3:0, встреча проходила в Германии. Мячи в ворота противника забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. Также двумя результативными передачами отличился вингер Деннис Ман.

Косово Фанаты Румыния

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