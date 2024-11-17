Тренер Каминский назвал цирком поступок Халили и Серохвостова на финише гонки

Серохвостов и Халили финишировали вместе, после чего решили выбрать победителя через игру на руках. Победу одержал Халили. Он занял первое место, а призовые полтора миллиона рублей биатлонисты разделили пополам.

Каминский назвал произошедшее неуважением к серьезным соревнованиям. Тренер не обсуждал произошедшее с Серохвостовым, членом его группы, однако поговорил с ветеранами биатлона.

«Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной», - сказал Каминский.

Ранее биатлонистка Анастасия Халили выиграла бронзовую медаль на Кубке международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Золото завоевала россиянка Виктория Сливко.