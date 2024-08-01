01 августа 2024, 07:32

Тренер Ирина Винер назвала имя преемницы

РИА «Новости»
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Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в будущем может возглавить десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Действующий президент Ирина Винер назвала ее своей преемницей, сообщил «Sputnik Абхазия».

Именитый тренер по художественной гимнастике отметила в Гаграх свой день рождения. Представляя гостей, Винер назвала Капранову достойной преемницей.

«Думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», - сказала она.

Капранова является десятикратной чемпионкой мира , судьей всероссийской и международной категории. Она рассказала, что попала к Винер, будучи ребенком. Спортсменка призналась, что могла обратиться к тренеру по любым вопросам, связанным не только со спортом.

В январе Винер назвала вероятной преемницей олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. Она заявила, что есть еще несколько достойных кандидатур, в том числе гимнастки Юлия Барсукова и Александра Солдатова.

Спортсмены
01 августа 2024, 07:06
Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024
РИА «Новости»
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Сменившая гражданство России на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла серебряную медаль на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Награду высшей пробы завоевала представительница США Кэти Ледеки, которая побила собственный олимпийский рекорд с результатом 15.30,02. Третье место заняла Изабель Гозе ( 11,14) из Германии.

Кирпичникова является уроженкой Свердловской области. Исполком МОК в мае утвердил ее заявку на смену спортивного гражданства даже без согласия со стороны Олимпийского комитета России (ОКР). В МОК объяснили такое решение лишением ОКР статуса национального олимпийского комитета.

Под российским флагом Кирпичникова выиграла три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани в 2021 году.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 22:32
Чикунову не удивило появление флага РФ в трансляции Олимпиады
РИА «Новости»
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Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, что не удивилась появлению флага России в трансляции Олимпиады-2024. Ее процитировал «Матч ТВ».

По словам спортсменки, ей было приятно увидеть российский триколор.

«Но я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально», - сказала она.

Перед стартом заплывов в трансляции показывают действующие рекорды мира и Олимпиады. До начала соревнований у женщин на дистанции 200 метров брассом на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом РФ рядом. Пловчиха поставила мировой рекорд на этой дистанции (две минуты 17,55 секунды).

Плашку с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой показали во время трансляции на сайте Олимпийских игр, при этом возле ее фамилии изобразили российский флаг. Российские спортсмены в Париже состязаются без какой-либо символики.

Спортсмены Париж Рекорды Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 18:41
Мэр Парижа признала, что у властей не было плана Б по триатлону на Сене
Global Look Press
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Власти Франции не составляли дополнительного плана на случай отказа от проведения соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде на реке Сене в рамках летних Олимпийских игр. Об этом в эфире радиостанции RMC сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее в среду стало известно, что оргкомитет Игр получил разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) на проведение триатлонных соревнований в Сене.

«Мы всегда были уверены в проведении соревнований, потому что работали очень серьезно с большими профессионалами. Никакого плана Б у нас не было, потому что он не был нужен. План А с проведением стартов на Сене был для нас всегда единственным возможным», - добавила она.

Во вторник оргкомитет Игр из-за загрязнения воды перенес запланированные соревнования, в том числе и заплыв триатлонистов. Причиной назвали прошедшие дожди и сильное загрязнение воды.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 17:15
Кремлев назвал ответственного за скандалы на Олимпиаде
Global Look Press
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Олимпийские игры в Париже стали мировой пропагандой содомии и публичным уничтожением традиционных ценностей. Ответственность за этот шабаш несет глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Он подчеркнул, что открытые жалобы, травля спортсменов, плохое обеспечение безопасности и наплевательское отношение к символам олимпийского движения - это только малая часть из того, что сейчас происходит на соревнованиях в Париже.

«Нужно срочно спасать олимпийскую семью от Томаса Баха, который уже стал настоящим изгоем общества. А те, кто его поддерживают - настоящие бараны, у которых отсутствуют человеческие ценности», - заявил Кремлев.

Президент IBA добавил, что допуск к соревнованиям трансгендеров стало надругательством над религией и убийством женского спорта. Кремлев подчеркнул, что его ассоциация всегда выступала за гендерное равенство, традиционные, семейные и человеческие ценности, уважение религий и равные возможности для всех.

Он призвал спортсменов и всех адекватных людей действовать, пока не стало слишком поздно. В качестве положительного примера он привел Всемирные игры дружбы, которые станут примерам всему сообществу.

«Только вместе мы сможем избавить спортивное олимпийское движение от нечисти и таких чертей, как Бах и его команда», - подытожил Кремлев.

Всемирные игры дружбы, которые планировались к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов и подтвердили организаторы соревнований. Причиной пересмотра даты назвали недостаточные сроки для восстановления атлетов после крупных международных турниров летом 2024 года.

С критикой Международных игр дружбы выступил МОК, который назвал соревнования политизированными.

Спортсмены Париж Скандалы Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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