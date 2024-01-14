Трех хоккеистов дисквалифицировали за потасовку на разминке перед матчем КХЛ

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На хоккеистов «Амура» Кирилла Спиценко и Евгения Грачева, а также на игрока «Авангарда» Семена Чистякова наложили наказание по 28-й статье Дисциплинарного регламента КХЛ. Речь идет об участии хоккеиста в конфликтной ситуации или драке на разминке. В итоге спортсменов оштрафовали.

Игроков «Авангарда» Артема Чмыхова и Марка Вербу, а также хоккеиста «Амура» Сергея Колесникова оштрафовали и дисквалифицировали на один матч.

В ноябре Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу. Футболиста дисквалифицировали за неприличный жест в адрес арбитра.

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел случай с потасовкой игроков перед матчем «Амур» - «Авангард». Об этом сообщили на сайте КХЛ.