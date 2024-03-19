19 марта 2024, 09:10

«Трактор» снова обыграл «Динамо» в матче второго раунда плей-офф КХЛ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Челябинский «Трактор» одержал победу во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина над столичным «Динамо». Встреча прошла в Москве и завершилась овертаймом.

Победу одержали гости со счетом 5:4. В составе «Трактора» шайбы забросили Максим Шабанов на 11-й минуте встречи, Виктор Антипин, Джек Родуолд, Антон Бурдасов и Владимир Жарков. В «Динамо» отличились Эрик О’Делл, Дмитрий Рашевский и Никита Гусев, который оформил дубль.

Челябинцы ведут в серии. Они одержали две победы из четырех. В следующий раз «Трактор» примет на своей площадке «Динамо». Встреча пройдет 20 марта.

По результатам регулярного чемпионата «Динамо» закрепился на первой строчке турнирной таблицы КХЛ, завоевав Кубок континента. А челябинцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции.

В начале марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча состоялась на льду «Арены 2000». Хозяева обошли действующего победителя турнира со счетом 6:3. «Локомотив» вышел в четвертьфинал, а ЦСКА вылетел из Кубка Гагарина.

Спортсмены Хоккей Москва
19 марта 2024, 08:27
WADA заявило, что Валиевой пожертвовали в допинговом деле
Читайте нас в: Google Новости
Юной фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты тех, кто дал ей запрещенный препарат. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

«Это допинговое дело имеет неприятный вкус, потому что наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка, которой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей запрещенный препарат. Этот вопрос мы рассматриваем в процессе пересмотра кодекса WADA, касающегося всех стандартов, которые к нему прилагаются», - процитировал его « Чемпионат ».

Агентство намерено обсудить возможность ужесточения существующих правил - склонение несовершеннолетних к употреблению допинга должно грозить пожизненной дисквалификацией, продолжил Ниггли. Пока окружение спортсменов часто находится вне спортивной юрисдикции - в связи с этим гендиректор WADA призвал правительство принимать соответствующие законы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила в допинговом скандале с Валиевой тренера Этери Тутберидзе. По ее словам, спортсмены никогда не возьмут таблетку из рук врачей - только у тренера.

Допинг Фигурное катание WADA Камила Валиева
19 марта 2024, 06:34
Тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» умер в возрасте 42 лет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Скончался обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Тренеру исполнилось 42 года, сообщила команда на своем сайте.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер „Салавата Юлаева“ Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», - заявила пресс-служба.

В составе уфимского клуба Константин Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. Он родился 17 апреля 1981 года в Минске. В разные годы играл за «Северсталь», «Ак Барс», «Питтсбург Пингвинз», «Уилкс Берри Скрентон Пингвинз», тренировал «Брест», «Динамо-Молодечно» и «Спартак». Являлся финалистом Кубка Колдера и серебряным призером Кубка Шпенглера. Он занимал пост ассистента главного тренера «Салавата Юлаева».

Спортсмены Башкирия Хоккей
17 марта 2024, 20:45
Противоречия увидели в заявлениях спортивных чиновников об Олимпиаде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Согласившиеся с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены смогут принять участие на Играх в Париже. Но сейчас со стороны чиновников поступают очень противоречивые заявления и есть опасения, что они станут агрессивными. Как сообщил сайт Inside the Games, с таким заявлением выступил президент МОК Томас Бах.

Согласившиеся с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены смогут принять участие на Играх в Париже. Но сейчас со стороны чиновников поступают очень противоречивые заявления и есть опасения, что они станут агрессивными. Как сообщил сайт Inside the Games , с таким заявлением выступил президент МОК Томас Бах.

Так он прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина, который призвал не бойкотировать международные соревнования из-за ограничения допуска спортсменов.

«Из России поступает очень много противоречивых сообщений. Но мы опасаемся, что российское правительство начнет делать более агрессивные заявления», - заявил Бах.

Президент МОК добавил, что условия участия россиян в Олимпийских играх известны уже давно и менять их никто не станет. Тех, кто согласен их выполнять, поприветствуют на соревнованиях, остальным рады не будут.

По требованиям МОК, россияне примут участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. К соревнованиям не допустят атлетов, связанных с военными или силовыми структурами, а также заявивших о поддержке специальной военной операции.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал условия участия спортсменов дискриминационными и неприемлемыми. Но он также исключил бойкот международных соревнований , так как это не в интересах спортсменов.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
17 марта 2024, 07:57
Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя США Томми Пола в полуфинальном матче турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

В другом полуфинальном матче испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. В финале соревнований Медведев встретится с Алькарасом.

В прошлом году в Индиан-Уэллсе Медведев уступил испанцу в финале со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты играли пять раз, три матча из которых выиграл Алькарас, а 28-летний россиянин - два.

Ранее Медведев выиграл у датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 6:4. А в январе он проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open.

США Даниил Медведев

Новости по теме