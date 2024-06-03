Традиционный футбольный матч пройдет в рамках ПМЭФ

Читайте нас в:

Игра состоится 4 июня на стадионе «Петровский». «Лига Ставок Гала-матч ПМЭФ-2024» начнется в 19:00.

В составе команды ПМЭФ будут политики и бизнесмены, члены правительства и администрации президента страны, а также легенды сборной России. Возглавит команду заслуженный тренер России Валерий Газзаев, приводивший ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.

В медийную сборную страны войдут футболисты Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звезды шоу-бизнеса и представители медиа индустрии.

Кроме того, легенды этого вида спорта примут активное участие в работе стенда РФС. Вечером 7 июня в лофт-пространстве «Веденский» пройдет просмотр товарищеского матча сборных Белоруссии и России.

А 8 июня участники форума посетят матч за женский Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА на «Газпром Арене».