Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве

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«Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на „ВТБ-Арене“», - сказал он.

Митрофанов добавил, что в октябре планируют провести две игры. Подробную информацию предоставят после того, как матчи будут согласованы со стороны Международной федерации футбола. Кто станет соперником сборной России, генсек РФС также не уточнил.

Ранее нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил очередной мировой рекорд. За профессиональную карьеру португалец провел тысячу беспроигрышных матчей.

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