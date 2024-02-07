«Только в сердцах болельщиков». Роднина отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой

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Фигуристы сборной Соединенных Штатов, которые получат золотые медали олимпийского командного турнира Пекина - 2022, смотрят на них как на честно завоеванные награды, отметила Роднина. Парламентарий заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг.

«Если только в сердцах болельщиков», - подчеркнула депутат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых требований. В крови спортсменки обнаружили запрещенное вещество.

Французская юридическая фирма Pinna Legal намерена подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу фигуристки. Олимпийский комитет России тоже планирует оспорить решение Международного союза конькобежцев.