Точилина уволили с должности главного тренера «Сочи»

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Решение об отстранении 49-летнего специалиста приняло руководство клуба. Дениса Клюева назначили исполняющим обязанности главного тренера.

Точилин возглавлял «Сочи» с 17 сентября, когда сменил на посту главного тренера Дмитрия Хохлова. Также специалист тренировал команду в 2018-2019 и 2022 годах.

Накануне «Сочи» потерпел домашнее поражение в матче с самарскими «Крыльями Советов», которое стало 13-м в 17 играх Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Футбольный клуб оказался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 10 очками.

«Крылья Советов» после победы над «Сочи» поднялись на третью строчку. Фанаты поздравили игроков, отметив «шикарный гол» Романа Ежова.

Сейчас в турнирной таблице на вершине находится петербургский «Зенит», второе место занимает «Краснодар» с отставанием в одно очко, а «Крылья Советов» пока третьи.