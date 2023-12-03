03 декабря 2023, 14:06

Точилина уволили с должности главного тренера «Сочи»

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Александра Точилина уволили с должности главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Решение об отстранении 49-летнего специалиста приняло руководство клуба. Дениса Клюева назначили исполняющим обязанности главного тренера.

Точилин возглавлял «Сочи» с 17 сентября, когда сменил на посту главного тренера Дмитрия Хохлова. Также специалист тренировал команду в 2018-2019 и 2022 годах.

Накануне «Сочи» потерпел домашнее поражение в матче с самарскими «Крыльями Советов», которое стало 13-м в 17 играх Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Футбольный клуб оказался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 10 очками.

«Крылья Советов» после победы над «Сочи» поднялись на третью строчку. Фанаты поздравили игроков, отметив «шикарный гол» Романа Ежова.

Сейчас в турнирной таблице на вершине находится петербургский «Зенит», второе место занимает «Краснодар» с отставанием в одно очко, а «Крылья Советов» пока третьи.

Спортсмены Футбол
03 декабря 2023, 10:07
Российский боец Арман Царукян выиграл главный поединок турнира UFC в Техасе
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Россиянин Арман Царукян одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Остине. Спортсмен нокаутировал Дариуша в первом раунде. Видео появилось в Telegram-канале UFC Russia.

Царукян отправил соперника в нокаут в первом же раунде, спустя чуть больше чем минуту с момента начала поединка в легком весе.

Теперь на счету 27-летнего Армана Царукяна 21 победа и три поражения в ММА. К моменту этого поединка он занимал восьмое место в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий поединок Царукяна также закончился победой - в июне он победил техническим нокаутом бразильца Жуакина Силву.

На счету 34-летнего Дариуша - 22 победы, шесть поражений и ничья, при этом в рейтинге UFC он на четвертом месте. В прошлом поединке, который состоялся также в июне, американец проиграл техническим нокаутом бразильскому спортсмену Чарльзу Оливейре.

Чемпион UFC в легком весе - россиянин Ислам Махачев.

США Спортсмены Награды UFC Россия
02 декабря 2023, 22:24
Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
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Направлявшийся в Челябинск самолет хоккейного клуба ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за непогоды в аэропорту назначения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале московского клуба.

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах», - рассказали спорстмены.

Хоккеисты ЦСКА встретятся с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.

Позже в Telegram-канале ЦСКА сообщили, что самолет все же вылетел и благополучно приземлился в Челябинске. Хоккеисты написали «Привет, Челябинск».

Легенды и игроки ЦСКА отметили 1 декабря Всероссийский день хоккея в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Московскому клубу в этом году исполнилось 77 лет.

ЦСКА Хоккей Самолеты
02 декабря 2023, 22:01
Шотландия сыграет с Германией в матче открытия Евро-2024 по футболу
Unsplash
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Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года в Мюнхене пройдет между сборными Шотландии и Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Жеребьевка состоялась 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге. Евро-2024 начнется 14 июня и продлится до 14 июля в Германии. Матч открытия турнира состоится на «Альянц Арене». Сборные Венгрии и Швейцарии поборются с Германией и Шотландией за выход в 1/8 финала.

Игры чемпионата пройдут в таких городах, как Берлин, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Кельн, Франкфурт, Лейпциг и других. В плей-офф турнира выйдут сборные, занявшие первое и второе места в группах. Финал состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

Заключительный тур группового этапа квалификации Евро-2024 завершился 22 ноября. Сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата. Россия пропустила отборочный этап и не примет участие в турнире.

Футбол Европа
02 декабря 2023, 18:06
«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в матче чемпионата России
Unsplash
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«Факел» из Воронежа и «Балтика» из Калининграда сыграли вничью в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Игроки обеих футбольных команд не забили ни одного гола.

Эта ничья стала для «Факела» четвертой без забитых мячей из пяти в текущем чемпионате. Сейчас воронежский клуб с 20 баллами находится на 11-м месте в таблице РПЛ. «Балтика» оказалась на 14-й строчке с 13 очками.

В следующем туре 10 декабря «Факел» сыграет с московским «Динамо». «Балтика» в этот же день сразится с казанским «Рубином».

В конце ноября футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Петербургская команда оказалась на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. Второе место занял «Краснодар».

Спортсмены Футбол

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