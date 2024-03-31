Тим Цзю не смог защитить титул чемпиона по боксу по версии WBO

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Матч проходил в Лас-Вегасе. У 29-летнего Тима Цзю на профессиональном ринге 24 победы и одно поражение в 25 поединках.

После боя с Себастьяном Фундорой он не сможет выйти на поединок против лидера рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) Теренса Кроуфорда. Вероятно, промоутеры боксера организуют матч-реванш.

В середине марта Тим Цзю выиграл временный пояс чемпиона WBO в категории до 69,9 килограмма. Он оказался сильнее представителя США Тони Харрисона.