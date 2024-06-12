Тиаго Мотту назначили главным тренером «Ювентуса»

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Специалист подписал контракт до 30 июня 2027 года. Мотта заявил, что он рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как «Ювентус».

«Я благодарю владельцев и руководство, которым я обещаю сохранить цвета „Ювентуса“ на высоком уровне и сделать болельщиков счастливыми», - сказал тренер.

Мотта является двукратным победителем Лиги чемпионов, ранее он возглавлял итальянскую «Болонью». Специалист сменил на посту главного тренера «Ювентуса» уволенного Массимилиано Аллегри - он покинул клуб 17 мая.

Аллегри возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. До этого тренер работал в клубе с 2014 по 2019 годы.