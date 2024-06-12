12 июня 2024, 20:58

Тиаго Мотту назначили главным тренером «Ювентуса»

РИА «Новости»
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Тиаго Мотта стал новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщили на официальном сайте туринской команды.

Специалист подписал контракт до 30 июня 2027 года. Мотта заявил, что он рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как «Ювентус».

«Я благодарю владельцев и руководство, которым я обещаю сохранить цвета „Ювентуса“ на высоком уровне и сделать болельщиков счастливыми», - сказал тренер.

Мотта является двукратным победителем Лиги чемпионов, ранее он возглавлял итальянскую «Болонью». Специалист сменил на посту главного тренера «Ювентуса» уволенного Массимилиано Аллегри - он покинул клуб 17 мая.

Аллегри возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. До этого тренер работал в клубе с 2014 по 2019 годы.

Спортсмены Футбол
12 июня 2024, 20:42
Свободные от политического давления. Путин раскрыл принципы Игр БРИКС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям VI Игр стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на увеличивающуюся роль этой организации в мире в политическом, экономическом и гуманитарном аспектах. Он также выразил уверенность, что привлекательность Игр также будет расти.

Путин назвал их свободными от политического давления спортивными состязаниями.

«Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы», - подчеркнул президент.

Соревнования пройдут в Казани и Москве, напомнил российский лидер.

Участниками соревнований станет 4751 спортсмен из более чем 60 стран. Программа Игр включает 27 видов спорта

Спортсмены Россия Владимир Путин БРИКС
12 июня 2024, 10:38
Роналду стал рекордсменом по числу проведенных матчей на высшем уровне
Global Look Press
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Португальский футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных матчей на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Матч Криштиану Роналду за сборную Португалии против Ирландии стал 1226-м в его карьере на высшем уровне. Он побил рекорд бразильского вратаря и тренера Рожерио Сени (1225). Португальская сборная в этом матче победила со счетом 3:0, а сам нападающий отметился дублем.

«Роналду стал новым мировым рекордсменом по количеству матчей в высшем футболе», - констатировали в организации.

Отмечается, что на данный момент более чем в тысяче игр приняли участие только 22 футболиста.

По итогам 2023 года Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром.

За год ему удалось забить 54 гола.

В ноябре-2023 футболист саудовского «Аль-Насра» установил еще один рекорд - в возрасте 38 лет забил 10 голов за сборную.

Статистика Футбол Рекорды Криштиану Роналду
12 июня 2024, 00:25
«Большой успех». Впервые в истории российскую хоккеистку пригласили в женскую НХЛ
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Хоккеистку Илону Маркову выбрали на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), которая является женским аналогом НХЛ. О том, какое значение это имеет для российского женского хоккея, рассказал обозреватель Владимир Дехтярев на стриме с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым.

«На мой взгляд, это большой успех для российского женского хоккея. Если все получится и удастся ей поиграть, я думаю, что это будет классный опыт», - заявил собеседник.

Ранее Маркова играла за уфимский клуб «Агидель». Затем итерес к ней проявил клуб «Бостон», в прошлом сезоне эта команда дошла до финальной серии лиги, где уступила «Миннесоте».

Как отметил Дехтярев, в северной Америке женский хоккей очень популярен. Олимпийское золото чаще всего разыграют сборные США и Канады. Именно в эти команды отбирают самых сильных спортсменок, способных занять призовые места.

США НХЛ Канада Хоккей
11 июня 2024, 14:54
МОК оправдался за скандальный плакат с Исинбаевой
РИА «Новости»
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В соцсетях распространили устаревший плакат со спортсменкой Еленой Исинбаевой и флагом России. Его перестали использовать для продвижения Олимпиады в Париже, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», - сказал представитель комитета.

Плакат о предстоящей Олимпиаде с фотографией Исинбаевой, бежавшей с флагом России в руках, развесили четыре года назад в рамках рекламной кампании в департаменте Сен-Сен-Дени. В парижском регионе, по информации МОК, находятся некоторые олимпийские объекты, в том числе Центр водных видов спорта и Олимпийская деревня. В июне 2024 года появилась информация о том, что постер заметили в Париже.

Прыгунья с шестом Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой дважды - в 2004 и 2008 годах. Она уехала из России, отказалась от воинского звания и возобновила работу в комиссии спортсменов МОК.

Спортсмены Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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