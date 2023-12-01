Теннисисты Потапова и Шевченко поженились в Петербурге
Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка сообщила в Instagram*.
«Мистер и миссис Шевченко», - написала она.
Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Жених и невеста были в элегантных костюмах: девушка в белом, а ее избранник - в черном.
Пара объявила о помолвке в сентябре. Тогда Потапова в соцсети опубликовала фото, на котором было видно кольцо.
Анастасия Потапова - 22-летняя российская теннисистка, ставшая победительницей пяти турниров WTA. Она стала победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.
Александру Шевченко 23 года, он - финалист одного турнира ATP. Спортсмен находится на 49-м место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
* Соцсеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.