Теннисисты Потапова и Шевченко поженились в Петербурге

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«Мистер и миссис Шевченко», - написала она.

Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Жених и невеста были в элегантных костюмах: девушка в белом, а ее избранник - в черном.

Пара объявила о помолвке в сентябре. Тогда Потапова в соцсети опубликовала фото, на котором было видно кольцо.

Анастасия Потапова - 22-летняя российская теннисистка, ставшая победительницей пяти турниров WTA. Она стала победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Александру Шевченко 23 года, он - финалист одного турнира ATP. Спортсмен находится на 49-м место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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