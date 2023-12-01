01 декабря 2023, 19:39

Теннисисты Потапова и Шевченко поженились в Петербурге

РИА «Новости»
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Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка сообщила в Instagram*.

«Мистер и миссис Шевченко», - написала она.

Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Жених и невеста были в элегантных костюмах: девушка в белом, а ее избранник - в черном.

Пара объявила о помолвке в сентябре. Тогда Потапова в соцсети опубликовала фото, на котором было видно кольцо.

Анастасия Потапова - 22-летняя российская теннисистка, ставшая победительницей пяти турниров WTA. Она стала победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Александру Шевченко 23 года, он - финалист одного турнира ATP. Спортсмен находится на 49-м место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

* Соцсеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спортсмены Семья Свадьбы Теннис
01 декабря 2023, 10:38
«Вашингтон» поставил собственный рекорд по числу голов за период в сезоне НХЛ
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» забил четыре гола за один период в сезоне Национальной хоккейной лиги. Для команды это рекорд, отметил «Чемпионат».

«Анихайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершили очередной матч регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 в пользу «Вашингтона». Четыре гола эта команда забила за первый период.

В стартовой двадцатиминутке отличились Энтони Манта, Том Уилсон и Ник Дауд. Форвард клуба Александр Овечкин отметился голевой передачей на Тома Уилсона - это было 1498-е результативное действие в карьере знаменитого российского хоккеиста. В этом сезоне Овечкин уже забросил пять шайб и совершил восемь результативных передач в 20 матчах НХЛ. Голевой передачей в игре против «Анихайм» он прервал четырехматчевую серию без набранных очков, По итогам матча «Вашингтон» поднялся на седьмую строчку в Восточной конференции (у команды 26 очков), а «Анахайм» с 18 очками занимает 14-е место на «Западе».

Хоккей Александр Овечкин
01 декабря 2023, 09:47
Кокорин отдал голевой пас в матче Лиги Европы против «Рейнджерс»
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Российский форвард кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин совершил результативную голевую передачу в матче Лиги Европы против шотландской команды «Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 1:1. Текстовую трансляцию вел «Чемпионат».

Кокорин сделал три результативных действия в пяти матчах турнира: забил год в ворота «Спарты» и испанского «Бетиса». Однако шансы попасть в плей-офф кипрский клуб потерял. Команда со своими четырьмя очками занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы. «Рейнджерс» в четырех матчах набрал семь очков и остается на втором месте турнирной таблицы своей группы.

«Арис» арендовал Кокорина у итальянской команды «Флорентина» на один сезон. Соглашение будет действовать до конца июня. В прошлом сезоне российского спортсмена уже признали лучшим игроком чемпионата Кипра.

Матч «Рейнджерс» и «Арис» состоялся в шотландском городе Глазго. Нападающий «Ариса» Шави Бабика с передачи Кокорина отличился в первом тайме, на 28-й минуте.

Александр Кокорин Футбол
30 ноября 2023, 22:24
Совет назвал лауреатов Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России»
РИА «Новости»
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В Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2023 год. Стали известны имена лауреатов в номинации «Гордость России», сообщило РИА «Новости».

Спортсменкой года назвали Евгению Чикунову. В 19 лет пловчиха выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. На счету Чикуновой мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Спортсменом года экспертный совет признал серебряного призера Олимпийских игр боксера Муслима Гаджимагомедова. Ему 26 лет, и он является двукратным чемпионом мира, в его копилке множество наград международных и национальных турниров.

Лауреатов премии определял экспертный совет из известных спортсменов, тренеров и общественных деятелей. Церемония награждения лауреатов прошла в Государственном Кремлевском дворце в год столетия со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» 28 ноября стартовала Неделя хоккея. Гости павильона смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем страны - Кубком Гагарина.

Спортсмены
30 ноября 2023, 18:10
Россию временно исключили из Всемирной федерации бадминтона
Unsplash
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Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла решение временно приостановить членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР) в организации. Об этом сообщили на сайте BWF.

Совет международной организации принял предложение о временном исключении России на заседании 11 ноября. Решение также рассмотрят на годовом общем собрании акционеров в 2024 году в Чэнду в Китае.

Приостановку членства НФБР связали с включением в юрисдикцию российской организации федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Россияне по-прежнему могут выступать в турнирах в качестве «независимых нейтральных спортсменов», отметили в BWF. Организация изменит правила, чтобы российские бадминтонисты могли регистрироваться напрямую, минуя федерацию.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подверг критике действия Международного олимпийского комитета о смене спортивного гражданства трех россиян. Поздняков обвинил МОК в намерении нанести российскому спорту максимальный урон.

Спортсмены Россия

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