Теннисистка Андреева расплакалась после поражения в первом круге Уимблдона

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Российская спортсменка впервые в карьере проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» (ТБШ).

В 2023 году Андреева дошла до четвертого раунда турнира. Выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года назвали ее лучшим результатом на ТБШ.

В понедельник, 1 июля, россиянка уступила 88-й ракетке мира Фрухвиртовой со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

В этом году Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля.

Этой весной теннисистка Екатерина Александрова победила польку Игу Швентек (первая ракетка мира) в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации, который прошел в Майами. Россиянка вышла в четвертьфинал.

Ранее бывшая первая ракета мира и победитель двух турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса объявила об уходе из спорта.