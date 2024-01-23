23 января 2024, 18:18

Теннисист Рублев в 10-й раз проиграл в четвертьфинале турнира Большого шлема

РИА «Новости»
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Спортсмен не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Турнир продлится до 28 января. Теннисист Синнер, ставший обладателем Кубка Дэвиса 2023 в составе сборной Италии, сыграет против первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Тот одержал победу над американцем Тейлором Фрицем и вышел в полуфинал Australian Open. Джокович является 24-кратным победителем турниров Большого шлема.

Андрей Рублев - заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 19 турниров ATP. В ноябре Ассоциация теннисистов-профессионалов включила Рублева в топ-50 самых сильных теннисистов в мире. Тем не менее он уступил в четвертьфинале турнира Большого шлема уже в 10-й раз за свою карьеру, сообщил RT.

Италия Австралия Россия Теннис
23 января 2024, 14:24
Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии в Мельбурне (Australian Open). Он одержал победу над американцем Тейлором Фрицем.

Спортсмены провели на корте три часа 45 минут. Джокович обыграл Фрица со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Это уже 33-я победа кряду сербского теннисиста на Открытом чемпионате Австралии. Джокович сравнялся с представительницей Югославии и США Моникой Селеш, которая является рекордсменкой.

В матче за выход в финал сербский спортсмен сразится с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером. Джокович является 24-кратным победителем турниров Большого шлема, а также 10-кратным и действующим чемпионом Australian Open.

Джокович 14 января вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он обыграл хорвата Дино Призмича в четырех сетах со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.

Спортсмены Австралия Теннис
22 января 2024, 23:11
Первая ракетка мира Джокович назвал Даниила Медведева человеком с правильными ценностями
РИА «Новости»
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал российского теннисиста Даниила Медведева человеком, у которого правильные ценности. Его слова передал сайт tennisuptodate.

«Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него отличные отношения с большинством участников тура - я вижу это в раздевалке, он и его команда стараются хорошо общаться со всеми», - рассказал он.

Ранее Медведев рассказал историю, как прилетел на частном самолете Джоковича на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. По словам российского теннисиста, сербский спортсмен всегда проявлял к нему хорошее отношение.

Джокович поблагодарил Даниила за приятные слова. Он отметил, что лучшего мнения о Медведеве как о человеке и коллеге.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал чемпионата Australian Open, обыграв португальца Нуну Боржеша. Российский спортсмен победил со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

Спортсмены Даниил Медведев
21 января 2024, 17:55
Рублев в тяжелой борьбе победил де Минаура на Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев провел непростой матч за выход в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне. Его соперником был австралийский игрок Алекс де Минаур. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу 26-летнего россиянина.

Рублев и де Минаур провели на корте четыре часа 14 минут. Следующим соперником россиянина станет итальянец - четвертая ракета мира Янник Синнер. До этого он выбил из турнира россиянина Карена Хачанова.

Узнав имя соперника, Рублев расстроился. Он напомнил, что в прошлый раз Синнер победил.

«Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи», - процитировала «Газета.ru» теннисиста.

Он пообещал поклонникам сделать все возможное, чтобы обыграть итальянца.

В начале января Рублев выиграл первый турнир в 2024 году в Гонконге. В финале он одолел Эмиля Руусувуори.

Теннис
21 января 2024, 05:54
«Она лучшая». Фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам
РИА «Новости»
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Российская 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк стала чемпионкой России по прыжкам, набрав 70,29 балла на соревнованиях. Об этом сообщили на сайте Sports.ru.

Юная спортсмена является ученицей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В финале чемпионата она исполнила каскад тулупов, начав с четверного, потом прыгнула четыре тройных, потом четверной сальхов, тройной тулуп и на бис сделала еще один четверной.

«Она - лучшая. Даже не ожидая оценок», - сообщило издание «КП Спорт».

Чемпионат проходит на «ЦСКА Арене» в Москве. В воскресенье, 21 января, состоится уже командный турнир.

Второе место заняла 16-летняя Аделия Петросян, набравшая 57,89 балла, а третье - 12-летняя Елена Костылева с 54,69 баллами.

Ранее бельгийская фигуристка Луна Хендрикс одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Литве. Спортсменка заявила, что не ожидала такого результата.

До этого российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хотела бы сняться в фильме , но пока ей не нравятся роли, которые ей предлагают.

Спортсмены Фигурное катание Дети Россия Этери Тутберидзе

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