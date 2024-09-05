Тарасова вступилась за сменивших спортивное гражданство россиян

Так она ответила заявление министра спорта России Михаила Дегтярева, раскритиковавшего сменивших спортивное гражданство. По словам Тарасовой, России хватает всего для выступлений и побед на турнирах. О смене паспортов задумываются те, кто занимает седьмые-восьмые места, объяснила заслуженный тренер.

«Думаю, нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», - высказалась Татьяна Тарасова.

О ситуации со спортсменами на ВЭФ порассуждал Михаил Дегтярев. Он признался, что испытывает чувство брезгливости из-за людей, сменивших спортивное гражданство.