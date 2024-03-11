11 марта 2024, 00:40

Тарасова прокомментировала работу жюри на «Русском вызове»

РИА «Новости»
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Члены жюри дали абсолютно объективные и честные оценки программ всех участников турнира «Русский вызов», который прошел в Петербурге 9 марта. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с РИА «Новости».

«Я полностью согласна со всеми оценками жюри. Считаю, что это было прекрасное шоу, в котором каждый спортсмен продемонстрировал то, что может», - сказала она.

Тарасова назвала очень хорошей идеей организацию «Русского вызова». В рамках турнира все спортсмены продемонстрировали возможности и показали свой потенциал. Также тренер рада полной арене зрителей, она отметила, что давно такого не помнит.

«И все они были в восторге. Я считаю, что члены жюри все композиции фигуристов оценили абсолютно правильно и честно», - объяснила тренер.

Судьями на турнире были хореографы Егор Дружинин и Алла Сигалова, артист балета Кимин Ким, оперная певица Аида Гарифуллина, актриса Виктория Исакова, актер театра и кино Сергей Безруков и балетмейстер Борис Эйфман.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте своей коллеги Этери Тутберидзе взяла бы вину на себя в допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой. По ее словам, тренер обязательно должен интересоваться тем, какие юристы защищают права спортсменов в суде.

Спортсмены Фигурное катание Татьяна Тарасова
10 марта 2024, 21:01
О’Мэлли победил Веру и впервые защитил титул UFC
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Американец Шон О’Мэлли одержал победу над эквадорским бойцом Марлоном Верой в поединке на турнире UFC 299 в Майами. Об этом сообщил «Матч ТВ».

О’Мэлли успешно защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма). Бой продлился пять раундов, рефери единогласно присудили победу американскому спортсмену.

В издании указали, что О’Мэлли за свою спортивную карьеру проиграл только один раз, победа над Верой стала уже 18-й по счету американца. Эквадорец Вера проигрывал девять раз. На его счету 23 победы и одна ничья.

Ранее россиянин Петр Ян победил в схватке с китайским бойцом Сун Ядуном. Спортсмен прервал серию из трех поражений и выразил желание «жестко» сразиться с серьезным соперником.

Американец Шон О’Мэлли одержал победу над эквадорским бойцом Марлоном Верой в поединке на турнире UFC 299 в Майами. Об этом сообщил «Матч ТВ».

США Спортсмены UFC Эквадор
10 марта 2024, 20:33
«Локомотив» не смог обыграть «Сочи» в матче РПЛ
РИА «Новости»
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В Москве в рамках 20-го тура РПЛ встретились «Локомотив» и «Сочи». Игра с двумя удалениями завершилась со счетом 2:2.

Уже в самом начале команды обменялись голами. Счет в матче благодаря точному удару Рифата Жемалетдинова на второй минуте открыли хозяева. Спустя еще две минуты гости отыгрались - забил Артур Юсупов. Но в конце первого тайма «Локомотив» все же вышел вперед - отличился Максим Глушенков. На перерыв соперники отправились при счете 2:1.

В начале второго отрезка встречи Марсело Алвес вколотил мяч в ворота «Локомотива». Больше команды не забили, зато обменялись удалениями.

Сначала красную карточку получил полузащитник хозяев Артем Карпукас. За второй «горчичник» его удалили с поля на 53-й минуте. На 75-й после видеопросмотра нарушения главный судья удалил форварда гостей Серхио Кордову. В дополнительное время нападающий «Локомотива» вывел команду вперед, но мяч отменили. Как итог - ничья 2:2, москвичи набрали 32 очка и поднялись на пятую строчку РПЛ. Сочинцы с 13 баллами остались на последнем, 16-м месте.

В середине декабря \"Сочи\" возглавил бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено. До него командой руководил Александр Точилин.

Российская Премьер-Лига Сочи Футбол ФК Локомотив
10 марта 2024, 19:08
«Вопиющий факт». Рудковская — о вырезанном Первым каналом номере Муравьевой
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Продюсер Яна Руковская обрушилась с критикой на «Первый канал» после того, как не показали несколько номеров, включая выступление двукратной чемпионки России по прыжкам Софьи Муравьевой на турнире шоу-программ «Русский вызов». В своем Telegram-канале она написала, что фигуристы не должны «терпеть такое унижение» в родной стране.

Турнир состоялся накануне в Петербурге, в нем второй раз подряд одержал победу Алексей Ягудин. Трансляцию состязаний провели на сайте телеканала.

По словам Рудковской, во всех народных чатах Муравьева у поклонников - в тройке фаворитов.

«Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих - просто вопиющий факт», - возмутилась продюсер.

Ранее Яна Рудковская резко высказалась по поводу комментария тренера Этери Тутберидзе о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Она указала на высокомерие тренера, а также отметила, что та должна была взять вину на себя.

Спортсмены Фигурное катание Скандалы Яна Рудковская
10 марта 2024, 18:57
Промес поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом»
РИА «Новости»
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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес поддержал клуб перед матчем с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в «Лужниках», начало — в 19:00, сообщил RT.

«Давай, „Спартак“, - написал голландец в соцсетях.

Сейчас футболист находится в Дубае в ожидании судебного заседания.

Квинси Промес попал в ДТП и покинул место происшествия. Полиция задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Футболиста «Спартака» поместили под домашний арест в ОАЭ. Спортсмену грозят тюремный срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

Ранее Промеса заметили в одном из ночных клубов в Дубае. Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес поддержал клуб перед матчем с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в «Лужниках», начало - в 19:00, сообщил RT.

Спортсмены Спартак ДТП Полиция Дубай

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