Тарасова прокляла Международный союз конькобежцев

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Тарасова отметила, что и не ожидала иного решения.

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать!» - сказала Тарасова.

Она отметила, что в этом сезоне российские фигуристы «хороши как никогда».

Ранее Тарасова резко ответила на высказывание бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая обвинила российских спортсменов в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. Она отметила, что российские спортсмены никогда не принимают допинг.

Дюамель же до этого заявила, что пара Ксения Столбова и Федор Климов якобы употребляли запрещенные препараты. При этом, канадская спортсменка уже не первый раз критикует российских фигуристов.