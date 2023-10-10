Тарасова прокляла Международный союз конькобежцев
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. На это решение отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее слова привел «Спорт Экспресс».
Тарасова отметила, что и не ожидала иного решения.
«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать!» - сказала Тарасова.
Она отметила, что в этом сезоне российские фигуристы «хороши как никогда».
Ранее Тарасова резко ответила на высказывание бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая обвинила российских спортсменов в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. Она отметила, что российские спортсмены никогда не принимают допинг.
Дюамель же до этого заявила, что пара Ксения Столбова и Федор Климов якобы употребляли запрещенные препараты. При этом, канадская спортсменка уже не первый раз критикует российских фигуристов.