Тарасова призвала наказать украинских спортсменов за отказ поздравить соперников из РФ

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Фигуристы Серова и Хобт заняли второе место. Во время награждения Метелкина и Берулава подошли к пьедесталу, на котором стояла украинская пара. Грузинские спортсмены хотели поприветствовать соперников, но те не обратили на них внимания. Фигристы родились в России, но выступают за Грузию.

«В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решен», - заявила Тарасова.

Ранее украинские борец Валентин Блесецкий не пожал руку сопернику из России Абасгаджи Магомедову в ходе чемпионата мира по спортивной борьбе в Сербии. Встреча спортсменов закончилась победой россиянина на туше (16:14).

Еще в июле этого года теннисистка Элина Свитолина из Украины призвала отменить рукопожатия украинских спортсменов с представителями РФ и Белоруссии. По ее словам, такое решение «было бы правильным».