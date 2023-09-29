Тарасова назвала Дюамель «свиньей» после слов о допинге у россиян

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«Свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» - сказала Тарасова.

Дюамель заявила в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson, что пара Ксения Столбова и Федор Климов якобы употребляли запрещенные препараты.

Канадская спортсменка уже не первый раз критикует российских фигуристов. В феврале она сравнивала итоговые результаты ставшей первой в короткой программе россиянки Камилы Валиевой и японской спортсменки Вакабу Хигучи, которая заняла пятое место. Тогда Дюамель тоже говорила о допинге и ошибках.

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