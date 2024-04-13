13 апреля 2024, 00:36

Тарасова назвала дурой канадскую фигуристку Дюамель

РИА «Новости»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Меган Дюамель за резкие высказывания в адрес россиянки Камилы Валиевой. Ее слова привело издание Sport24.

«Она дура законченная. Брать и просто так говорить - не годится. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой не надо следить!» - заявила Тарасова.

Дюамель, которая уже не первый раз критикует российских спортсменов, задалась вопросом, для чего Валиева принимала более 50 различных медицинских препаратов будучи в подростковом возрасте.

Заслуженный тренер СССР и раньше подвергала критике высказывания бывшей фигуристки Меган Дюамель. В 2023 году канадская спортсменка обвинила россиян в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В ответ Тарасова назвала ее свиньей.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Камила Валиева
10 апреля 2024, 20:23
Новый сезон главной супергонки Moscow Raceway стартует 20 апреля
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Старт сезона главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам пройдет 20 апреля на автодроме Moscow Raceway.

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети.

В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack. А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолёте, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары - эмоции, по которым мы все так скучали! Начало мероприятия - в 12:00.

Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробная информация на сайте соревнований.

Спортсмены Машины
09 апреля 2024, 17:24
Британия поддержала участие россиян в ОИ-2024 в Париже
РИА «Новости»
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Глава Минспорта Великобритании Стюарт Эндрю в письме к руководителю Международного олимпийского комитета Томасу Баху поддержал участие российских и белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило издание The Times.

Аналогичное письмо от британского министра получил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. В Лондоне выразили согласие с решением МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

При этом британская сторона не стал публично заявлять о своей позиции. Это произошло после того, как в марте 2023 года министр культуры Люси Фрейзер призвала оказать давление на МОК из-за ситуации вокруг статуса атлетов из РФ и Белоруссии. В МИД России назвали ее заявления проявлением русофобской политики.

Ранее в Минспорте Украины заявили, что допущенных к ОИ-2024 россиян могут обязать отказаться от участия в Играх дружбы.

Великобритания Париж Олимпиада в Париже — 2024
07 апреля 2024, 16:57
ЦСКА разгромил «Факел» в матче РПЛ
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ЦСКА разгромил воронежский «Факел» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча футбольных команд закончилась счетом счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

«Лучшие! Отлично сыграли», - писали в комментариях к фото в Telegram-канале клуба поклонники ЦСКА.

В составе победителей мячи в ворота соперника забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов. У гостей отличился Василий Черов.

Ранее московский «Спартак» победили сборную мира в финальном матче Кубка легенд. На групповом этапе «красно‑белые» разгромили «Локомотив» - 13:8 и ЦСКА со счетом 3:1.

В пресс-службе московского клуба сообщили, что это была 100-я крупная победа в чемпионатах России. Лучшим игроком матча признали Ивана Облякова.

Фото ЦСКА Спартак Российская Премьер-Лига Россия
07 апреля 2024, 00:23
Болельщики «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе» на футбольном матче
РИА «Новости»
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Болельщики футбольного клуба «Лацио» на дерби с «Ромой» выразили соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Матч состоялся 6 апреля.

Фанаты развернули баннер с надписью «В память о жертвах теракта в Москве».

Встреча команд завершилась со счетом 1:0. Единственным, кто отличился в матче, стал Джанлука Манчини.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по беззащитным зрителям. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об украинском следе в деле о теракте. Его французский коллега Себастьян Лекорню выразил соболезнования из-за случившегося.

Одновременно с этим министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту в «Крокусе». Он переложил ответственность на ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

Спортсмены Футбол Теракт в «Крокусе»

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