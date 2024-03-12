«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», - объяснила Тарасова.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга. Девушку дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.

Валиева рассказывала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Кроме того фигуристка заявляла, что если бы Тутберидзе не взяла ее в свою группу, то она вовсе ушла бы из фигурного катания.