12 марта 2024, 13:54

«Таблетку может дать только тренер». Тарасова — о допинговом скандале с Валиевой

Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виновата тренер Этери Тутберидзе. Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», - объяснила Тарасова.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга. Девушку дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.

Валиева рассказывала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Кроме того фигуристка заявляла, что если бы Тутберидзе не взяла ее в свою группу, то она вовсе ушла бы из фигурного катания.

Допинг Скандалы Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
12 марта 2024, 10:47
Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира
Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович установил личный антирекорд. На турнире категории Masters в Индиан-Уэллсе спортсмен проиграл итальянцу Луке Нарди, находившемуся за пределами топ-100 мирового рейтинга, сообщил «Чемпионат».

Матч завершился с результатом 4:6, 6:3, 3:6. Первая ракетка мира в третьем круге уступил спортстмену, занявшему 123-ю строчку рейтинга. Новак Джокович впервые в собственной карьере проиграл настолько низкорейтинговому сопернику на турнирах Masters-1000 или «Большого шлема». Серб стал шестым в истории Masters, уступившим участнику рейтинга за пределами первой сотни.

Новак Джокович поздравил соперника с победой и назвал его талантливым спортсменом. Он заявил, что Лука Нарди попал в основную сетку как лаки-лузер, поэтому играл без оглядки на результат.

«Заслужил победу. Меня больше удивил мой уровень. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и все, знаете ли. Эти две вещи сходятся воедино. У него отличный день. У меня действительно плохой день. Результаты для меня отрицательные», - сказал он журналистам.

Российский теннисист Даниил Медведев в январе проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии. Он объяснил свое поражение физической усталостью.

США Спортсмены Сербия Теннис
11 марта 2024, 19:46
«Спартак» извинился за поражение от «Факела»
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Пресс-служба московского «Спартака» поблагодарила болельщиков за поддержку после поражения от воронежского «Факела» в чемпионате России. Обращение опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в „Лужниках“. Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов», - отметили в сообщении.

«Спартак» 10 марта проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Москвичи с 31 очком занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ.

Матч с «Оренбургом» столичный клуб проведет в рамках Кубка России. Встреча состоится 14 марта.

После проигрыша московской команды полузащитник Наиль Умяров заявил, что «Спартаку» нужно было менять тактику и подстраиваться под игру в матче с «Факелом», но это произошло слишком поздно.

Спартак Футбол Россия
11 марта 2024, 02:16
Скончался трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Сергей Диомидов
РИА «Новости»
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Скончался трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Ему было 80 лет. О кончине спортсмена сообщили в некрологе в Telegram-канале Федерации спортивной гимнастики России.

«Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта», - написали в ФСГР.

Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. О времени и месте прощания с Сергеем Диомидовым станет известно позднее.

Диомидов первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. Этот элемент назвали его именем. На сайте Федерации его имя значится в Зале славы.

Спортсмены Россия История
11 марта 2024, 00:40
Тарасова прокомментировала работу жюри на «Русском вызове»
РИА «Новости»
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Члены жюри дали абсолютно объективные и честные оценки программ всех участников турнира «Русский вызов», который прошел в Петербурге 9 марта. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с РИА «Новости».

«Я полностью согласна со всеми оценками жюри. Считаю, что это было прекрасное шоу, в котором каждый спортсмен продемонстрировал то, что может», - сказала она.

Тарасова назвала очень хорошей идеей организацию «Русского вызова». В рамках турнира все спортсмены продемонстрировали возможности и показали свой потенциал. Также тренер рада полной арене зрителей, она отметила, что давно такого не помнит.

«И все они были в восторге. Я считаю, что члены жюри все композиции фигуристов оценили абсолютно правильно и честно», - объяснила тренер.

Судьями на турнире были хореографы Егор Дружинин и Алла Сигалова, артист балета Кимин Ким, оперная певица Аида Гарифуллина, актриса Виктория Исакова, актер театра и кино Сергей Безруков и балетмейстер Борис Эйфман.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте своей коллеги Этери Тутберидзе взяла бы вину на себя в допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой. По ее словам, тренер обязательно должен интересоваться тем, какие юристы защищают права спортсменов в суде.

Спортсмены Фигурное катание Татьяна Тарасова

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