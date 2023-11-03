Сын Кадырова победил бойца UFC и подшутил над ним в Сети

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Во время спарринга Кадыров-младший отправил спортсмена в нокдаун ударом в голову.

«Когда реванш, брат?» - иронично написал Эли в социальных сетях.

Боец Хамзат Чимаев провел 13 поединков в ММА и одержал столько же побед. Две недели назад россиянин поборол нигерийца Камару Усмана на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

За победу Рамзан Кадыров подарил бойцу Mercedes-Benz G-класса. Непобежденный боец попозировал на фоне внедорожника, показав жестами «класс».

После поединка спортсмен обратился к главе Чеченской Республики. Чимаев попросил Кадырова разрешить ему сражаться за Палестину.