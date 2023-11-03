03 ноября 2023, 23:42

Сын Кадырова победил бойца UFC и подшутил над ним в Сети

unsplash.com
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли опубликовал кадры своего поединка со звездным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщило издание Sport24.

Во время спарринга Кадыров-младший отправил спортсмена в нокдаун ударом в голову.

«Когда реванш, брат?» - иронично написал Эли в социальных сетях.

Боец Хамзат Чимаев провел 13 поединков в ММА и одержал столько же побед. Две недели назад россиянин поборол нигерийца Камару Усмана на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

За победу Рамзан Кадыров подарил бойцу Mercedes-Benz G-класса. Непобежденный боец попозировал на фоне внедорожника, показав жестами «класс».

После поединка спортсмен обратился к главе Чеченской Республики. Чимаев попросил Кадырова разрешить ему сражаться за Палестину.

Спортсмены Чечня Рамзан Кадыров UFC
03 ноября 2023, 18:01
Сборная России по футболу сыграет с командой Кубы в Волгограде
РИА «Новости»
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Российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы в Волгограде 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборные России и Кубы встретятся на поле стадиона «Волгоград Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Российская национальная команда провела две товарищеские встречи в октябре 2023 года. Команда сыграла с футболистами из Камеруна в Москве 12 октября. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу России.

Во второй товарищеской игре сборная встретилась с командой Кении. Футболисты сыграли вничью - 0:0.

После товарищеских матчей с Камеруном и Кенией Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА. Российская национальная команда набрала 1497,63 балла. Первые три строчки заняли Аргентина, Франция и Бразилия.

Спортсмены Куба Сборная России по футболу
03 ноября 2023, 12:59
Лев Яшин вошел в список 33 лучших игроков ЧМ по футболу
РИА «Новости»
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Олимпийского чемпиона 1956 года Льва Яшина признали одним из лучших спортсменов — участников чемпионатов мира по футболу. Он занял 16-е место рейтинга по версии издания FourFourTwo.

Олимпийского чемпиона 1956 года Льва Яшина признали одним из лучших спортсменов - участников чемпионатов мира по футболу. Он занял 16-е место рейтинга по версии издания FourFourTwo.

Журналисты вспомнили, какие игроки проявили себя на мундиале ярче остальных, и составили топ-33 футболистов. Первое место занял Пеле, который выиграл свой дебютный чемпионат в 17 лет. Последнее досталось атакующему полузащитнику Теофило Кубильясу из Перу.

Советский футболист Лев Яшин оказался примерно посередине - на 16-й строчке. Авторы рейтинга заявили, что вратарь по прозвищу «черный паук» играл ключевую роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. Он стал единственным российским спортсменом, попавшим в этот список.

Льва Яшина и нападающего Олега Блохина включили также в топ-100 лучших игроков за всю историю футбола. Первое место в этом рейтинге досталось нападающему Лионелю Месси.

Спортсмены Футбол
03 ноября 2023, 10:59
Игрок СКА Зинченко чуть не умер во время драки с хоккеистом из «Авангарда»
Unsplash
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Хоккеист Иван Зинченко серьезно пострадал во время драки с нападающим «Авангарда» Марком Вербой. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

Он прокомментировал события после домашнего матча КХЛ. «Авангард» одержал победу над СКА со счетом 5:3, после чего Зинченко и Верба устроили драку. За это оба спортсмена получили по пять минут штрафа. Ротенберг пожаловался, что Зинченко не помогли, когда тот лежал без сознания, а Верба продолжал его избивать.

«Зинченко чуть не убили на льду! Идет хоккейная драка, она закончилась, судьи подъезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего Зинченко в голову!» - рассказал тренер.

Он указал на недопустимость подобного поведения и сравнил действия Вербы с боями без правил. По словам Ротенберга, у Зинченко после этой драки остался шрам на всю жизнь.

«<…>Даже на улице нет таких правил. Народ не обманешь, наша сила в правде. Год назад чуть не убили Танкова, сегодня - Зинченко», - отметил главный тренер СКА.

Ранее он сообщил, что игроки его команды трижды совершили ошибки в матче с «Локомотивом». При этом Ротенберг похвалил хоккеистов СКА за самоотдачу при игре.

Спортсмены Хоккей
03 ноября 2023, 08:01
Завершился групповой этап и определились 8 участников плей-офф Пути РПЛ Кубка России
РИА «Новости»
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Групповой этап Кубка России завершился. В плей-офф Пути РПЛ прошли «Локомотив», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Балтика», «Зенит», «Ростов» и «Оренбург». Жеребьевка состоится 3 ноября, сообщил «Чемпионат».

Половина прошедших в четвертьфинал Пути РПЛ - московские клубы. В плей-офф сыграют «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Кроме того, на поле встретятся петербургский «Зенит», калининградская «Балтика», команды «Ростов» и «Оренбург». В четвертьфинала Пути регионов вышли московская «Родина», екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки» , «Сочи», «СКА-Хабаровск», «Краснодар», грозненский «Ахмат» и астраханский «Волгарь».

Жеребьевка пройдет 3 ноября, а первые игры - с 28 по 30 ноября. В финале Кубка России выступят победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал правило двойного касания при пробитии пенальти. Его возмутило, что в матче с «Краснодаром» не засчитали гол нападающего Александра Соболева.

Футбол

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