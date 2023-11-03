Сын Кадырова победил бойца UFC и подшутил над ним в Сети
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли опубликовал кадры своего поединка со звездным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщило издание Sport24.
Во время спарринга Кадыров-младший отправил спортсмена в нокдаун ударом в голову.
«Когда реванш, брат?» - иронично написал Эли в социальных сетях.
Боец Хамзат Чимаев провел 13 поединков в ММА и одержал столько же побед. Две недели назад россиянин поборол нигерийца Камару Усмана на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
За победу Рамзан Кадыров подарил бойцу Mercedes-Benz G-класса. Непобежденный боец попозировал на фоне внедорожника, показав жестами «класс».
После поединка спортсмен обратился к главе Чеченской Республики. Чимаев попросил Кадырова разрешить ему сражаться за Палестину.