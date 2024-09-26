26 сентября 2024, 18:45

Сын Хуана Антонио Самаранча обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии

РИА «Новости»
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Хуан Антонио Самаранч — младший, сын многолетнего руководителя Международного Олимпийского комитета, обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство France Presse.

Хуан Антонио Самаранч - младший, сын многолетнего руководителя Международного Олимпийского комитета, обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство France Presse.

Самаранч-младший заявил, что Россия в 2022 году нарушила олимпийское перемирие. Когда причины для отстранения исчезнут, подчеркнул он, МОК придется «усердно поработать, чтобы вернуть» страну.

Ранее стало известно, что Самаранч стал одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы пройдут в марте 2025 года. Действующий глава организации - Томас Бах - отказался выдвигаться на новый срок и выразил надежду, что его решение пойдет на пользу движению.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что идеальным для России президентом МОК станет человек, который будет самостоятельной фигурой и вернет движение к традиционным стандартам.

Россия Международный олимпийский комитет
19 сентября 2024, 19:45
Московские производители примут участие в парусной регате
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Столицы производитель часов и хронометров «Полет-Хронос» организовал парусную регату, в которой примут участие столичные промышленники. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Подобные мероприятия способствуют развитию сотрудничества между бизнесом и городом, а также предоставляют уникальную возможность для поиска новых партнеров, обмена профессиональным опытом и идеями», - заявил он.

На соревнования зарегистрировались 27 экипажей из разных городских компаний - производители медицинских изделий, нефтяники, IT-специалисты и многие другие. Многие участники регаты, по словам Гарбузова, встанут под парус в первый раз.

Соревнования получили название «Кубок 6МХ» в честь одного из первых хронометров, выпущенных в 1947 году. Сейчас такое название носит цех мелкосерийного производства.

«Наш завод проводит регаты дважды в год, ставя перед собой важную цель - вовлечь людей в парусный спорт. Грядущее соревнование приурочено к 300-летию морской почты», - заявил замгендиректора завода Алексей Ткаченко.

Он уточнил, что к юбилею погасят почтовую марку и изготовят специальный набор, один из экземпляров которого полетит на МКС.

Впервые такое соревнование прошло в 2021 году в Севастополе. Теперь ему присвоили статус всероссийского.

Промышленность Москва
18 сентября 2024, 16:03
Умер лучший футболист ЧМ-1990 года Сальваторе Скиллачи
Global Look Press
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Бывший игрок сборной Италии Сальваторе Скиллачи умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Спортсмену в 2022 году диагностировали рак толстой кишки. В сентябре состояние здоровья Скиллачи резко ухудшилось, и его доставили в больницу Палермо, где он умер.

Скиллачи за свою карьеру выступал за итальянские клубы «Мессина», «Ювентус» и «Интер», а также японский «Джубило Ивата».

В составе сборной Италии Скилаччи стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года, получив приз как лучший футболист и бомбардир турнира.

Ранее в Ростове-на-Дону в возрасте 53 лет умер нападающий, легендарный игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан. Он провел более 275 матчей и забил 68 голов.

Италия Футбол
17 сентября 2024, 11:46
Кафельников назвал российский теннис деградирующим
Freepik
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Российский теннис деградирует из-за отсутствия командных соревнований и снижения уровня отечественных спортсменов. Об этом Sport24 заявил экс первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент», - рассказал он.

Теннисист добавил, что общий уровень снижается во всех видах спорта, так как Россия не имеет возможности «соревноваться с лучшими сборными и командами». По его словам, серьезный удар по теннису нанесло отсутствие командных соревнований как для мужчин, так и для женщин.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов проиграл британцу Дэниелу Эвансу в самом длинном матче в истории турнира US Open. Игра продолжалась пять часов 35 минут. Британский спортсмен одолел россиянина со счетом со 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. В следующий раз Эванс сразится с аргентинцем Мариано Навоне.

Спортсмены Теннис
16 сентября 2024, 18:09
МОК объявил семерых кандидатов на пост президента организации
Unsplash
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Международный олимпийский комитет назвал имена семерых кандидатов на пост президента. Об этом сообщил его официальный сайт.

Кандидатами стали: глава Олимпийского комитета Иордании принц Фейсал ибн Хусейн, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, министр по делам спорта и молодежи Зимбабве Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен.

Также в список вошли первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Выборы пройдут в марте 2025 года.

Нынешний глава организации Томас Бах в августе сообщил , что не станет выдвигаться на новый срок. Он выразил надежду, что его решение пойдет на пользу олимпийскому движению в мире.

Международный олимпийский комитет Выборы

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