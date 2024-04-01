Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового

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Ранее Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA. По его мнению, это сохранило бы интерес к футболу у молодежи.

Команда «Спартак» U-12 встречалась на IV Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева с ровесниками из «Виста Джуниор». Одиннадцатилетний футболист поразил ворота при счете 8:0 в пользу красно-белых. В итоге коллектив довел матч до победы со счетом 14:1.

Арсений Аршавин занимается в системе «Спартака» с 2020 года.