Свободные от политического давления. Путин раскрыл принципы Игр БРИКС
Президент Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и гостям VI Игр стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства обратил внимание на увеличивающуюся роль этой организации в мире в политическом, экономическом и гуманитарном аспектах. Он также выразил уверенность, что привлекательность Игр также будет расти.
Путин назвал их свободными от политического давления спортивными состязаниями.
«Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы», - подчеркнул президент.
Соревнования пройдут в Казани и Москве, напомнил российский лидер.
Участниками соревнований станет 4751 спортсмен из более чем 60 стран. Программа Игр включает 27 видов спорта