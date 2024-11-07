Свиная голова в шоу Навки неожиданно украсила эмблему ХК «Спартак»

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Представление с участием Навки, Петра Чернышева, Виктории Синициной, Никитой Кацалаповым и другими звездами фигурного катания прошло в спортивном комплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. По сценарию артисты выкатили на лед большую бутафорскую свиную голову.

Они поставили реквизит ровно посередине корта. Зрители обратили внимание, что свиная голова украсила эмблему ХК «Спартак».

По информации «ЦВБП-медиа», произошла техническая накладка. Организаторы просто не успели перекрасить лед после домашней игры команды и выпустили артистов на хоккейную разметку.

Другой околоспортивный скандал произошел на «ВТБ Арене». Охрана не пустила на игру между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» ресторатора и телеведущего Константина Ивлева.