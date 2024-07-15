Суперкубок по футболу открылся выступлением «Землян» с гимном России

Посмотреть матч действующего чемпиона страны и обладателя Кубка пришли 42 тысячи зрителей. Но, кроме состязания между ведущими футбольными клубами России, для посетителей также подготовили насыщенную шоу-программу в рамках сотрудничества Российского футбольного союза и «Русской Медиагруппы».

Группа «Земляне» в знак уважения к болельщикам и футболистам вышла на поле в строгих костюмах. Свое выступление коллектив открыл с исполнения гимна России, а после исполнил песню «Трава у дома», которой подпевали все собравшиеся.

Также на открытии матча выступили Dj Smash и Ольга Серябкина со своим новым треком «Супергерой», а после них на поле вышли 400 танцоров с флешмобом под песню «Погудим» от Rasa и ярким световым шоу. Завершила шоу-программу после окончания матча певица Севиль из группы Artik & Asti, которая исполнила композицию «Грустный дэнс».

Встреча на стадионе Волгограда закончилась разгромной победой петербургского «Зенита» со счетом 4:2. Для клуба это пятый Суперкубок подряд.