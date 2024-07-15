15 июля 2024, 18:12

Суперкубок по футболу открылся выступлением «Землян» с гимном России

РИА «Новости»
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Открывающий новый футбольный турнир матч Суперкубка между командами петербургского «Зенита» и «Краснодара» сопровождало выступление группы «Земляне», которая исполнила гимн России, а также свой главный хит «Трава у дома». Как сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы», игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в минувшую пятницу, 13 июля.

Посмотреть матч действующего чемпиона страны и обладателя Кубка пришли 42 тысячи зрителей. Но, кроме состязания между ведущими футбольными клубами России, для посетителей также подготовили насыщенную шоу-программу в рамках сотрудничества Российского футбольного союза и «Русской Медиагруппы».

Группа «Земляне» в знак уважения к болельщикам и футболистам вышла на поле в строгих костюмах. Свое выступление коллектив открыл с исполнения гимна России, а после исполнил песню «Трава у дома», которой подпевали все собравшиеся.

Также на открытии матча выступили Dj Smash и Ольга Серябкина со своим новым треком «Супергерой», а после них на поле вышли 400 танцоров с флешмобом под песню «Погудим» от Rasa и ярким световым шоу. Завершила шоу-программу после окончания матча певица Севиль из группы Artik & Asti, которая исполнила композицию «Грустный дэнс».

Встреча на стадионе Волгограда закончилась разгромной победой петербургского «Зенита» со счетом 4:2. Для клуба это пятый Суперкубок подряд.

Песни Футбол Россия Шоу-бизнес
15 июля 2024, 14:41
«Еще один». Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки
Global Look Press
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Форвард клуба MLS «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в социальной сети опубликовал фотографию с двумя Кубками Америки. На фот он держит в руках трофеи образца 2021 и 2024 годов.

«Еще один», - подписал публикацию Лионель.

Фотография Месси за первые два часа набрала пять миллионов лайков.

В ночь на понедельник сборная Аргентины переиграла Колумбию в финальном матче Кубка Америки со счетом 1:0. Месси принял участие в матче в стартовом составе, но во втором тайме покинул поле в связи с травмой.

Для Месси победа в Кубке Америки была 45-м трофеем в профессиональной карьере, он стал самым титулованным футболистом мира. Всего на турнире он провел пять матчей и забил один мяч.

Аргентина победила в Кубке Америки в 16-й раз в своей истории. По этому показателю она обошла сборную Уругвая, в активе которой 15 побед на турнире.

Футбол Лионель Месси
15 июля 2024, 09:35
Финал Кубка Америки стартовал с задержкой более чем на час
Unsplash
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Решающий матч Кубка Америки по футболу между Аргентиной и Колумбией в США начался с более чем часовой задержкой. Причиной стали беспорядки со стороны болельщиков.

Изначально встреча должна была стартовать в 03:00 по московскому времени, однако арбитр дал свисток в 04:22. Перед матчем многие болельщики попытались проникнуть на стадион без билетов, образовалась серьезная давка, некоторые теряли сознание.

В ходе потасовки сотрудники спецслужб и охрана стадиона неоднократно применяли силу и проводили задержания, сообщило издание Ole.

Игра прошла на арене «Хард Рок» и завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0, победный гол на счету Лаутаро Мартинеса. Для национальной команды это рекордная 16-я победа в Кубке.

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал 45-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом мира.

Аргентина Лионель Месси
15 июля 2024, 07:20
Сборная Аргентины обыграла Колумбию и стала победителем Кубка Америки
Соцсети
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Финальный матч состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время завершилось нулевой ничьей, однако в дополнительное время автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес.

Из-за беспорядков начало игры было отложено примерно на час. СМИ сообщали, что многие болельщики пытались попасть на аренду без билетов, из-за чего сотрудники стадиона были вынуждены проводить задержания с применением силы.

Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз в своей истории. По этому показателю она превзошла сборную Уругвая, в активе которой 15 побед.

Лидер аргентинской команды Лионель Месси начал встречу в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте игры из-за травм. Для него этот трофей стал 45-м в профессиональной карьере.

Аргентина Лионель Месси
15 июля 2024, 01:47
Стало известно, кто стал лучшим футболистом Евро-2024
РИА «Новости»
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Полузащитника испанской сборной Родри признали лучшим футболистом Евро-2024 в Германии. Его команда обыграла англичан в финале со счетом 2:1.

Родри был во всех матчах в турнире, кроме игры группового этапа против албанской команды, результат которой не влиял на позицию Испании в состязании.

Спортсмену 28 лет, он представляет английский «Манчестер Сити», в этом клубе мужчина играет с 2019 года.

Испанская сборная стала четырехкратным чемпионом Евро. До этого «красная фурия» выигрывала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее стало известно, что американская рок-группа The Killers прервала свое выступление в Лондоне, чтобы вместе со зрителями досмотреть конец полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на Евро-2024. Трансляцию игры вывели на сцену с проектора.

Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024

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