15 января 2024, 06:28

Суперкубок Испании достался мадридскому «Реалу»

Unsplash
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На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Саудовской Аравии завершился Суперкубок Испании. Главная награда турнира досталась мадридскому «Реалу», который обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Об этом сообщил «Чемпионат».

Финальный матч в Эр-Рияде прошел 14 января, его обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Счет открыли на седьмой минуте первого тайма, когда нападающий клуба «Реал» Винисиус Жуниор загнал мяч в ворота противника. Спустя три минуты он забил второй гол.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на 33-й минуте принес своей команде единственный гол, но еще через четыре минуты судья назначил пенальти, и Винисиус Жуниор снова забил гол. Нападающий «Реала» Родриго забил последний мяч на 64-й минуте игры.

«Барселона» прошла в финал Суперкубка Испании после победы над «Осасуной», «Реал» обыграл «Атлетико». На тот момент будущий победитель занимал первую строчку турнирной таблицы.

Футбол Испания
15 января 2024, 00:31
Панарин установил новый рекорд по очкам в истории «Рейнджерс»
РИА «Новости»
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Российский нападающий Артемий Панарин быстрее всех в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» добрался до отметки в 400 очков. Об этом сообщили на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен провел в составе нью-йоркского клуба 310 матчей. На последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» он открыл счет на первой минуте и заработал одно очко, что позволило ему в сумме набрать 400 очков.

Предыдущий рекорд принадлежал шестикратному обладателю Кубка Стэнли Марку Мессье, он набрал 400 очков за 322 игры.

Панарин заключил семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2019 году. В составе «синерубашечников» россиянин забил 127 шайб и сделал 273 передачи.

Артемия Панарина после матча с «Сан-Хосе Шаркс» называют главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы , сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча.

НХЛ Рекорды История Артемий Панарин
14 января 2024, 22:49
Россиянин Кузяев помог «Гавру» победить «Лион» в Лиге 1
РИА «Новости»
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Игра футбольных клубов «Гавр» и «Лион» завершилась победой первого со счетом 3:1. В этом команде помог российский полузащитник Далер Кузяев.

В первом тайме счет открыл Готье Льорис. Во втором тайме гол забил Александр Ляказетт, а после него мяч отыграл Кристофер Опери. На 70-й минуте ему помог пас Далера Кузяева, который играет в команде с 12 июля. Его контракт с «Гавром» продлится до лета 2025 года. До этого футболист шесть лет играл за петербургский «Зенит».

Свой первый гол во французском чемпионате он забил 20 августа. Кузяев отыграл 18 матчей в Лиге 1. Он забил два года и дал одну результативную подачу. Всего «Гавр» получил 22 очка в турнирной таблице, где занял 10 место.

Ранее сборная Кот-д’Ивуара победила в матче с командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 на открытии Кубка Африки по футболу. Мячи отыграли полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

Также стало известно будущее игрока сборной Египта Мохаммед Салаха.

Он играл в клубе «Ливерпуль» с 2017 году и продлит контракт с ним.

Африка Египет Футбол
14 января 2024, 21:02
«Северсталь» одержала пятую подряд победу в КХЛ
РИА «Новости»
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Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» обыграл петербургский СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:2, сообщило РИА «Новости».

Матч проходил на стадионе в Череповце. В составе «Северстали» шайбы забросили центральный нападающий Егор Степанов, правый крайний нападающий Никита Коростелев и левый крайний нападающий Давид Думбадзе. Автором двух шайб в составе СКА стал правый крайний нападающий Арсений Грицюк.

«Северсталь» одержала победу над СКА впервые с ноября 2021 года. Череповецкие хоккеисты продлили победную серию до пяти игр. Они поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции благодаря 57 очкам, набранным за 50 матчей. СКА находится на третьем месте с 68 очками после 51 матча.

Осенью прошлого года в «Северсталь» перешел игрок «Торпедо» Глеб Иванов.

Спортсмены Хоккей Россия
14 января 2024, 20:11
«Сочи» попрощался с футболистом Игнатьевым
РИА «Новости»
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Футбольный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Иваном Игнатьевым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Форвард перешел в «Сочи» летом 2023 года и принял участие в 18 матчах в различных турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную голевую передачу.

Игнатьев - воспитанник «Краснодара». Он покинул клуб в январе 2020 года, после чего играл в составе казанского «Рубина», самарских «Крыльев Советов», московского «Локомотива» и «Сочи».

Ранее из южного клуба ушел нападающий Георгий Мелкадзе. Стороны также расторгли договор по обоюдному согласию. В составе «Сочи» игрок провел 52 матча, забил семь голов и стал серебряным призером Российской премьер-лиги. За это время футболисту показали одну красную и 12 желтых карточек.

В команду перешел защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков. «Сочи» арендовал игрока до конца сезона 2023–2024 годов.

Спортсмены Сочи Футбол

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