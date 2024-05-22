22 мая 2024, 23:29

Суперфинал «Кубка Победы» по боксу пройдет на ПМЭФ

РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме пройдет суперфинал турнира «Кубок Победы» по боксу. Соревнование состоится 6 июня.

В турнире примут участие восемь команд со всей страны: «Москва», «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ), «Тула» (Центральный ФО), «Кама» (Приволжский ФО), «Сталинград» (Южный ФО), «Кавказ» (Северо-Кавказский ФО), «Урал» (Уральский ФО) и «Сибирь» (Сибирский и Дальневосточный ФО).

За каждую из команд выступят сильнейшие боксеры России - их имена определятся в конце мая по итогам полуфиналов в Оренбурге. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко напомнила, что история турнира на ПМЭФ началась в 2022 году.

«Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А Форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», - подчеркнула она.

Кроме того, на форуме можно будет встретить звезд мирового бокса: Александра Поветкина, Николая Валуева, Дениса Лебедева и других.

Санкт-Петербург Бокс Россия ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 21:47
Международную велогонку проведут в рамках спортивной программы ПМЭФ
РИА «Новости»
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На второй международной велогонке «Золото Ладоги» в рамках Спортивных игры ПМЭФ-2024 выступят ведущие спортсмены России и Белоруссии. К ним присоединятся гонщики из ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии.

Многодневная гонка стартует в первый день лета и завершится спустя неделю - в субботу, 8 июня.

Во главе составов региональных команд будут чемпионы России Петр Рикунов и Андрей Степанов, а также победитель первенства страны Кирилл Миллер. Защитить титул победителя «Золота Ладоги - 2023» предстоит белорусу Сергею Шевченко. Занявший второе место в генеральной классификации в прошлом году Евгений Соболь станет вместе с ним одним из лидеров команды «Минск».

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян отметил, что интереснейшую борьбу на трассе обеспечит сильный состав гонщиков. По его словам, желанию белорусских спортсменов повторить успех будет противостоять упорство россиян.

«Рассчитываем, что в споре за высокие места будут участвовать и команды других стран. Продолжаем работать над географией участников и усилением конкуренции», - добавил Абрамян.

На велогонку также приедет команда Abu Dhabi Cycling Club. Ее спортивный директор Владимир Гусев рассказал о планах атлетов на форуме «Мир возможностей» в Дубае. «Золото Ладоги» он назвал интересным проектом с огромными перспективами.

«В прошлом году мы уже участвовали в велогонке „Золото Ладоги“. <…> Нам все понравилось: грандиозная природа, классные дороги. Ждите нас и в этом году. В составе нашей команды будут спортсмены не только из ОАЭ, но и из Сирии и Марокко», - уточнил Гусев.

Сопровождать гонщиков и оказывать им техническую помощь при необходимости будут автомобили Lada - Vesta SW Cross NG и Niva Travel. Всех участников застрахует ООО СК «Сбербанк страхование».

В качестве маршрута для велогонки в 2024 году выбрали дороги Ленинградской области и Карелии. Трассу проложат вокруг Ладожского озера и рядом с Выборгским замком, а начнется гонка на современном автодроме «Игора Драйв». Заключительный этап соревнований пройдет в Санкт-Петербурге.

Спортсмены Сирия Россия ОАЭ ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 14:16
Александру Овечкину заблокировали счет из-за неуплаты налогов
Global Look Press
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Хоккеист Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. По этой причине ФНС заблокировала его счет и направила решение об этом в банк, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Овечкин зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год по договору с командой «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, у него подписаны рекламные контракты с известными брендами и крупными организациями, что приносит спортсмену еще не менее пяти миллионов долларов в год.

В России Овечкин владеет международной хоккейной академией, названной в честь него, а также ООО «Русская Машина», которое продает продукты оптом.

Помимо этого, спортсмен зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Именно на этом счете обнаружился долг в 49 093 рубля. Фирма производит и продает одежду и спорттовары.

Ранее Овечкина раскритиковали за снижение результативности. Хоккеист взял на себя ответственность за поражение команды от «Рейнджерс» со счетом 0:4.

Спортсмены Налоги Россия Александр Овечкин
22 мая 2024, 13:33
Камила Валиева попрощалась со школой
Global Look Press
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Фигуристка Камила Валиева приняла участие в последнем звонке в школе. Видео с мероприятия она поделилась в своем Telegram-канале.

«Выпускница», - порадовалась спортсменка в ролике.

На одном из видео Валиева ведет ученика с колокольчиком. Их приветствуют школьники с флагами России. В другом ролике спортсменка вместе с одноклассниками запускает в небо красные воздушные шары.

«Дорогие выпускники, в добрый путь! Не говорим „прощай“, говорим: „До свидания“!», - произнес ведущий мероприятия.

В начале марта Министерство спорта исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России по фигурному катанию. Это произошло после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Тем не менее, Валиева полна творческих планов. Она сообщила, что собирается записать песню вместе с исполнительницей Mia Boyka.

Выпускные Фигурное катание Школы Россия Школьники Камила Валиева
20 мая 2024, 17:58
Главные экстремальные соревнования страны пройдут в Москве
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25–26 мая на стадионе технических видов спорта «Крылатское» пройдут главные экстремальные соревнования страны в дисциплине «суперкросс».

На территории стадиона состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Суперкросс - гонки на кроссовых мотоциклах по специальной грунтовой трассе с трамплинами, препятствиями и резкими повторами, которые проходят как зимой, так и летом. Суперкросс по праву считается одной из самых захватывающих дисциплин не только в мотоспорте, но и в целом среди всех спортивных соревнований.

Летний сезон 2024 года в столице откроет большой гоночный уикенд, в рамках которого в субботу пройдет чемпионат Москвы, а в воскресенье - чемпионат России, где лучшие мотогонщики страны поборются за высшие награды в различных классах мотоциклов и возрастных категориях.

Суперкросс - это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: два дня соревнований, более 15 зрелищных заездов с участием более 150 российских спортсменов в пяти быстрейших классах, борьба за подиум - и все это с живым комментированием для зрителей. А также доступ в технический парк участников, дополнительные активности, вкусная еда и многое другое.

Погрузиться в гоночную атмосферу можно будет еще больше, наблюдая за предстартовой процедурой и стартом с отдельной трибуны, расположенной прямо за спинами спортсменов.

Увлекательная борьба на трассе - эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: суперкросс запомнится вам надолго! Начало мероприятия - в 13:00 в субботу и в 11:00 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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Подробная информация на сайте: www.excup.ru

Москва

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