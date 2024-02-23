Суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

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«Комиссия CAS, отвечающая за это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение», - указано в документе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не нарушил принципы законности, равенства, постановили в суде.

При этом арбитражное решение не будет немедленно опубликовано на сайте. Это объяснили тем, что информация, содержащаяся в нем - конфиденциальна.

Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Комитет России потребовал отменить решение, апелляцию зарегистрировали 6 ноября.